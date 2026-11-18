Trên sân cát, các vận động viên đang bước vào những cuộc so tài đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Đặc thù thi đấu ngoài trời với điều kiện nắng, gió cũng đặt ra không ít thử thách, buộc mỗi vận động viên phải thể hiện sự thích nghi, sức bền và bản lĩnh trong từng tình huống bóng.

Những pha phát bóng đầy uy lực, cú đập bóng mạnh mẽ, tình huống chắn bóng quyết liệt hay những màn cứu bóng ngoạn mục hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Đặc biệt, với thể thức thi đấu đề cao sự ăn ý của từng cặp vận động viên, khả năng đọc tình huống và phối hợp chiến thuật sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên lợi thế trước đối thủ.

Mỗi điểm số đều có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Vì vậy, các đội không chỉ cần duy trì phong độ ổn định mà còn phải giữ vững sự tập trung và tinh thần thi đấu quyết tâm để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Bóng chuyền bãi biển sáng 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.