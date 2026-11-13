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Trực tiếp: Thi đấu môn Kickboxing chiều 13/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao
BAN THỂ DỤC THẺ THAO

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu môn Kickboxing trong chiều 13/11. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội.

Trực tiếp thi đấu môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn của cả nước, quy tụ đông đảo vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, các võ sĩ Kickboxing hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, thể hiện kỹ thuật, tốc độ và bản lĩnh trên sàn đấu.

Kính mời quý khán giả theo dõi các diễn biến mới nhất của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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Khu vực 3 TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Khu vực 3 TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 21:41 12/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12. Tại khu vực 3 TP. Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho 18 môn và phân môn thi đấu trên địa bàn 5 xã, phường đang được rà soát, hoàn thiện.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Công bố nhiều điểm nhấn trước ngày khai mạc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Công bố nhiều điểm nhấn trước ngày khai mạc

Thể thao 17:00 12/11/2026

(HTV) - Sáng 12/11, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị và những điểm nhấn của kỳ đại hội. Đại hội năm nay dự kiến quy tụ gần 12.000 vận động viên, tranh tài ở 48 môn thi đấu tại ba địa phương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Hướng đến kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Hướng đến kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại

Thể thao 12:00 12/11/2026

(HTV) - Sáng 12/11, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức họp báo tại TP. Hồ Chí Minh. Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, quy mô và chương trình thi đấu.

HTV khảo sát địa điểm thi đấu tại Khu vực 3, sẵn sàng lên sóng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HTV khảo sát địa điểm thi đấu tại Khu vực 3, sẵn sàng lên sóng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 11:45 12/11/2026

(HTV) - HTV đang khẩn trương khảo sát các địa điểm thi đấu tại Khu vực 3, chuẩn bị phương án truyền hình trực tiếp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Công tác kỹ thuật được triển khai nhằm bảo đảm chất lượng hình ảnh và đường truyền tại các điểm thi đấu trong nhà, ngoài trời.

Trực tiếp: Họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 ngày 12/11

Trực tiếp: Họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 ngày 12/11

Thể thao 11:05 12/11/2026

(HTV) - Sáng 12/11, tại Trung tâm Báo chí VOH, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai

Thể thao 01:00 12/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng triển vọng. Đầu tư đúng hướng và xây dựng lộ trình dài hạn sẽ giúp vận động viên Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 17:25 11/11/2026

Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ và Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất.

NewZgraphic: Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung

NewZgraphic: Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung

Thể thao 09:56 11/11/2026

(HTV) - Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao. Với 48 môn và 973 nội dung tranh tài, Đại hội góp phần đánh giá lực lượng, thúc đẩy phong trào và nâng cao thành tích thể thao Việt Nam.

HTV phát huy vai trò kết nối truyền thông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

HTV phát huy vai trò kết nối truyền thông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 09:00 11/11/2026

(HTV) - Với vai trò là đơn vị truyền thông chủ lực tại địa phương đăng cai chính, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) đã chủ động kết nối các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực, hướng đến phối hợp sản xuất và lan tỏa thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh tìm vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh tìm vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 08:00 11/11/2026

Hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trên sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện lực lượng. Thầy trò HLV Trần Hiền đặt mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tìm lại vị thế.

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