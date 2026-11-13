Trực tiếp thi đấu môn Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn của cả nước, quy tụ đông đảo vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, các võ sĩ Kickboxing hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, thể hiện kỹ thuật, tốc độ và bản lĩnh trên sàn đấu.

Kính mời quý khán giả theo dõi các diễn biến mới nhất của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.