Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh tìm vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh từng bước xây dựng đội hình gắn kết

Năm 2026 đánh dấu những chuyển biến trong quá trình xây dựng lực lượng của bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh. Với sự quan tâm của ngành thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố, đội đã bổ sung một số vận động viên từ các đơn vị khác để tăng cường sức mạnh.

Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh từng bước xây dựng đội hình gắn kết

Tuy nhiên, việc tập hợp những cầu thủ đến từ nhiều môi trường thi đấu cũng đặt ra yêu cầu về khả năng hòa nhập. Ban huấn luyện không chỉ chú trọng thể lực, kỹ thuật cá nhân mà còn dành thời gian giúp các thành viên làm quen với lối chơi chung.

HLV Trần Hiền cho biết toàn đội đang tập trung chuẩn bị tích cực cho Đại hội

HLV Trần Hiền chia sẻ, sự gắn kết giữa những vận động viên cũ và mới là yếu tố quan trọng để đội phát huy khả năng chuyên môn, hướng đến kết quả tốt nhất.

Với chủ công Phan Khánh Vi, giai đoạn đầu hòa nhập không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện và sinh hoạt cùng nhau, các thành viên đã dần thấu hiểu, phối hợp nhịp nhàng hơn.

Bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh tích lũy kinh nghiệm từ những chuyến thi đấu quốc tế

Bên cạnh quá trình tập luyện trong nước, đội tuyển bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh còn có cơ hội cọ xát tại các giải đấu ở Đài Bắc Trung Hoa và Philippines trong năm 2026.

Các vận động viên bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh tích cực tập luyện, cọ xát để nâng cao chuyên môn và hoàn thiện khả năng phối hợp đội hình trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Việc đối đầu với những đối thủ có trình độ và phong cách thi đấu khác nhau giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thực tế. Qua đó, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng vận hành đội hình và xác định những điểm cần cải thiện.

Theo HLV Trần Hiền, các chuyến thi đấu quốc tế mang lại nhiều bài học về thể lực, chuyên môn và tâm lý. Đặc biệt, việc gặp những đối thủ mạnh giúp vận động viên tự tin hơn, đồng thời nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Khát vọng tìm lại vị thế trên sân nhà

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ khởi tranh từ ngày 27/11 tại TP. Hồ Chí Minh. Được thi đấu trên sân nhà là niềm tự hào, đồng thời cũng tạo thêm áp lực cho các vận động viên.

Các cô gái cũng quyết tâm thi đấu tốt trên sân nhà

Chủ công Phan Khánh Vi chia sẻ, sự cổ vũ của khán giả địa phương là nguồn động lực lớn. Tuy nhiên, toàn đội cũng ý thức trách nhiệm phải đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ bằng những màn trình diễn tốt nhất.

Đại hội lần này là dịp để đội tuyển bóng chuyền nữ TP. Hồ Chí Minh kiểm chứng quá trình chuẩn bị, đánh giá sự tiến bộ và tích lũy kinh nghiệm. Xa hơn, toàn đội hướng đến mục tiêu trở lại Giải vô địch quốc gia, từng bước nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị trí trên bản đồ bóng chuyền nữ Việt Nam.

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