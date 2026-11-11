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Thể thao

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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Mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ và Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất.

Hoàn thiện cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã khảo sát các khu vực thi đấu, nắm bắt tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đồng thời rà soát điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ Đại hội.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 4.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát các khu vực thi đấu, nắm bắt tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng

Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ và Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất là hai địa điểm đăng cai nhiều nội dung thi đấu của Đại hội. Trong đó, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ tổ chức ba môn Bơi lội, Lặn và Quần vợt. Riêng sân Thống Nhất là nơi diễn ra phần lớn các nội dung môn Điền kinh.

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 112 tỷ đồng; dự án nâng cấp, cải tạo sân Thống Nhất có tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng.

Động viên lực lượng tham gia chuẩn bị Đại hội

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai, hoàn thiện những công trình phục vụ Đại hội. Thành phố kỳ vọng sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cùng đoàn công tác trao quà tri ân đội ngũ kỹ sư, công nhân đang nỗ lực hoàn thiện các công trình

Dịp này, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đến thăm hỏi, động viên Đội tuyển Quần vợt TP. Hồ Chí Minh đang tích cực tập luyện. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố trao quà tri ân đội ngũ kỹ sư, công nhân đang nỗ lực hoàn thiện các công trình, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=3mCPmoueonw

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