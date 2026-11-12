Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Bệ phóng phát hiện tài năng

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, đồng thời tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho thể thao Việt Nam.

Vấn đề này được đặt ra tại tọa đàm "Đại hội Thể thao toàn quốc - Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai". Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức

Thành tích huy chương luôn là thước đo quan trọng tại mỗi kỳ đại hội. Tuy nhiên, số lượng huy chương chưa phản ánh đầy đủ chất lượng đào tạo và triển vọng phát triển của thể thao Việt Nam.

Đại hội được tổ chức 4 năm một lần. Đây không chỉ là nơi phát hiện, tuyển chọn tài năng mà còn là môi trường thử thách và kiểm chứng năng lực vận động viên. Qua đó, các địa phương có cơ sở đánh giá hiệu quả phát triển phong trào thể thao.

Các khách mời lắng nghe tham luận và cùng tham gia buổi thảo luận tại tọa đàm

Với 48 môn thể thao và 973 nội dung tranh huy chương, đại hội năm nay mở ra cơ hội để vận động viên khẳng định năng lực. Tuy nhiên, thành tích cấp quốc gia chưa đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh quốc tế. Các nhà chuyên môn cần đánh giá mức độ tiến bộ, tiềm năng và khoảng cách của vận động viên so với trình độ châu lục, thế giới.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Đầu tư bài bản, đưa tài năng thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế

Những vận động viên trẻ đạt thành tích nổi bật cần được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng cần phát hiện những nhân tố có tố chất và tiềm năng phát triển. Đây là cơ sở để xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại buổi tọa đàm

Theo chia sẻ tại tọa đàm của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, thông qua đại hội, các nhà chuyên môn, nhà khoa học và huấn luyện viên có thể đánh giá những vận động viên trẻ. Đồng thời, phát hiện thêm những nhân tố tiềm năng để tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng trong tương lai.

Để tài năng trẻ tiếp tục tiến xa, công tác đầu tư cần được triển khai đồng bộ. Các yếu tố gồm huấn luyện chuyên môn, khoa học thể thao, dinh dưỡng và phục hồi. Cơ hội tham gia các giải đấu quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh phát biểu tại tọa đàm

Từ những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm, Đại hội Thể thao toàn quốc được xác định là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao. Phát hiện đúng tài năng, đầu tư đúng hướng và xây dựng lộ trình phát triển bền vững là nền tảng để những gương mặt triển vọng hôm nay vươn tới đấu trường châu lục và thế giới.

Huy chương có thể là đích đến của một cuộc tranh tài, nhưng sự phát triển của thể thao Việt Nam mới là mục tiêu của cả một hành trình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/N2eZYby2fEQ?si=o8ZVd6IIMiNAYBcn