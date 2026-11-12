Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Hướng đến kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiện đại

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 48 môn thi đấu

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật cho biết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung thi đấu.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật phát biểu tại họp báo

Chương trình thi đấu được chia thành ba nhóm: 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc chương trình SEA Games cùng thể thao dân tộc. Đáng chú ý, Đại hội có các môn thể thao đang phát triển như pickleball, thể thao điện tử (Esports) và võ thuật tổng hợp (MMA).

Sự kiện quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, Thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến, Đại hội có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài tham gia

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, kết quả thi đấu sẽ là căn cứ đánh giá thực lực thể thao của từng địa phương, ngành. Qua đó, ngành thể thao có thêm cơ sở nhận diện tiềm năng và điều chỉnh định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội hướng đến yêu cầu tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, Ban Tổ chức chú trọng chất lượng chuyên môn, tính công bằng, ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

TP. Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực, đảm bảo công tác tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Sau 20 năm, TP. Hồ Chí Minh trở lại đảm nhận vai trò đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách tổ chức 44/48 môn thi đấu cùng Lễ khai mạc và bế mạc

Theo ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Thành phố đồng thời tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương cùng đăng cai.

Công tác cơ sở vật chất tập trung rà soát, sửa chữa, nâng cấp sân bãi, nhà thi đấu và bổ sung trang thiết bị chuyên môn. Các địa điểm tổ chức gồm sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ và sân golf Tân Sơn Nhất.

Lễ khai mạc tổ chức ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Tiểu ban Khai mạc - Bế mạc cho biết Lễ khai mạc gồm các nội dung chính: Khai mạc Đại hội; Diễu hành của các đoàn thể thao; Nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Nghi thức rước đuốc và thắp đuốc. Nội dung chính của Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ, ngày 21/11. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ tổ chức biểu diễn một số bộ môn thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, tại sân khấu chính sẽ diễn ra phần trình diễn âm nhạc điện tử để chào đón khán giả đến xem. Toàn bộ Lễ khai mạc sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Lễ bế mạc diễn ra ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ngoài TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa cũng tham gia đăng cai một số môn thi đấu.

Về công tác truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) giữ vai trò đầu mối kết nối các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực. Đơn vị đã chủ động huy động nhân lực, phương tiện tác nghiệp, phối hợp sản xuất và phân phối nội dung. Qua đó, góp phần cập nhật kịp thời diễn biến thi đấu, lan tỏa những thành tích nổi bật và không khí Đại hội đến công chúng trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội được đặt tại tòa nhà VOH - HTV, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối kết nối Ban Tổ chức, các cơ quan báo chí và địa điểm thi đấu, hỗ trợ phóng viên trong quá trình tác nghiệp.



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Hướng đến mục tiêu nâng tầm thể thao Việt Nam

Bên cạnh công tác tổ chức, định hướng phát triển chuyên môn và chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế là nội dung được quan tâm tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Đại hội là dịp rà soát lực lượng, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên trẻ có tiềm năng. Đây cũng là bước chuẩn bị cho các mục tiêu tại SEA Games 34 năm 2027, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Ban Tổ chức cũng chú trọng bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong thi đấu. Công tác giám sát trọng tài, ứng dụng công nghệ và phòng, chống doping được tăng cường. Đồng thời, các công trình thể thao cần tiếp tục phát huy hiệu quả sau Đại hội, phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và nhu cầu tập luyện của người dân.

Các thông tin về Đại hội cũng được cập nhật trên Sổ tay điện tử

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, nhấn mạnh Đại hội không chỉ là những cuộc tranh tài xác lập thành tích. Đây còn là dịp lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết và những giá trị nhân văn của thể thao.

Đại diện các Tiểu ban lắng nghe và trả lời các phóng viên báo chí tại buổi họp báo

Tại phần trao đổi, đại diện Ban Tổ chức và các Tiểu ban đã giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, chuyên môn, cơ sở vật chất, hậu cần, lưu trú và điều kiện tác nghiệp. Qua đó, Ban Tổ chức tiếp tục tiếp nhận ý kiến, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, hướng đến một kỳ Đại hội an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

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