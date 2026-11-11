HTV phát huy vai trò kết nối truyền thông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

HTV kết nối nguồn lực truyền thông, bảo đảm thông tin thông suốt

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Sự kiện dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài tham gia, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. TP. Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội tổ chức các hoạt động của Đại hội.

HTV chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực huy động nhân lực và phương tiện tác nghiệp, bảo đảm thông tin về Đại hội được chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến công chúng

Trước quy mô và phạm vi tổ chức rộng khắp của Đại hội, HTV giữ vai trò đầu mối trong việc kết nối nguồn lực truyền thông, phối hợp tổ chức sản xuất và phân phối nội dung. Việc huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực sẽ góp phần mở rộng độ phủ thông tin, phản ánh đa dạng diễn biến tại các địa điểm thi đấu. Qua đó, khán giả có thêm cơ hội theo dõi hành trình tranh tài của các đoàn thể thao, những thành tích nổi bật và không khí sôi động của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đội ngũ HTV tích cực tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu, phối hợp sản xuất và cập nhật thông tin, góp phần lan tỏa không khí sôi động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đến khán giả

Trung tâm Báo chí - đầu mối kết nối thông tin về Đại hội

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được đặt tại tòa nhà VOH - HTV, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, chính thức hoạt động từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12/2026. Với cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và đội ngũ hỗ trợ được chuẩn bị đồng bộ, đây là đầu mối kết nối giữa Ban Tổ chức, các cơ quan báo chí và địa điểm thi đấu. Đồng thời hỗ trợ phóng viên tiếp cận thông tin, triển khai tác nghiệp, góp phần bảo đảm dòng thông tin về Đại hội được cập nhật thông suốt, kịp thời và chính xác.

Trung tâm Báo chí sẽ là đầu mối kết nối giữa Ban Tổ chức, các cơ quan báo chí và địa điểm thi đấu, hỗ trợ quá trình tác nghiệp, trao đổi và cung cấp thông tin

Với vai trò kết nối và điều phối nguồn lực truyền thông, HTV không chỉ góp phần đưa diễn biến các môn thi đấu đến gần hơn với khán giả, mà còn hướng đến lan tỏa hình ảnh thể thao Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh đến công chúng trong nước, quốc tế.

Sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong khu vực sẽ góp phần tạo nên sức mạnh truyền thông chung, đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, nơi các vận động viên thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục thành tích cao. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi, cổ vũ các đoàn thể thao và đồng hành với HTV để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=gbm-IHqo1HI