Rà soát các điều kiện tổ chức thi đấu

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tại khu vực 3. Đại diện các bộ môn và đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, nhân lực phục vụ, công tác chuyên môn, an ninh, y tế và các phương án bảo đảm an toàn tại từng địa điểm.

Khu vực 3 sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đáng chú ý, khu vực 3 có nhiều môn thi đấu với điều kiện tổ chức đặc thù tại bãi biển, hồ và các tuyến đường ngoài trời. Do đó, các phương án về giao thông, phân luồng, cứu hộ, an toàn mặt nước và điều kiện kỹ thuật tiếp tục được rà soát sát với yêu cầu của từng môn.

Hoàn thiện những khâu cuối cùng trước ngày khai cuộc

Theo các đơn vị chuyên môn, đến thời điểm hiện tại, những điều kiện chính phục vụ thi đấu cơ bản đã được triển khai theo kế hoạch. Các khó khăn, tồn tại tại từng địa điểm cũng được tổng hợp để có phương án xử lý, hoàn thiện trước ngày khai cuộc.

Việc rà soát đồng bộ các khâu chuẩn bị góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức 18 môn và phân môn tại khu vực 3, hướng đến một kỳ Đại hội an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

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