HTV khảo sát địa điểm thi đấu tại Khu vực 3, sẵn sàng lên sóng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HTV khảo sát địa điểm thi đấu tại Khu vực 3

HTV khảo sát địa điểm thi đấu tại Khu vực 3 nhằm chuẩn bị công tác truyền dẫn và sản xuất truyền hình trực tiếp phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Bên cạnh việc bảo đảm thông tin tại khu vực trung tâm, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai công tác tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu vệ tinh

Mới đây, đoàn công tác của đài đã thực hiện chuyến khảo sát thực tế tại Khu vực 3. Đoàn tập trung đánh giá điều kiện tác nghiệp tại các địa điểm tổ chức những môn thi đấu trong nhà và ngoài trời.

Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà thi đấu phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh. Đây là nơi diễn ra các cuộc tranh tài của ba môn võ Judo, Kurash và Pencak Silat

Tại đây, đội ngũ đạo diễn và kỹ thuật đã tính toán vị trí bố trí các tổ máy quay trên cao và khu vực sát thảm đấu. Đoàn cũng kiểm tra hạ tầng điện lưới, hệ thống chiếu sáng và mặt bằng đỗ xe truyền hình lưu động.

Tiếp đó, đoàn khảo sát Công viên Bãi Sau - Thùy Vân, nơi tổ chức môn đá cầu và cầu mây bãi biển. Tại bãi biển Hồ Tràm, công tác chuẩn bị phục vụ môn bóng chuyền bãi biển cũng được triển khai.

HTV chuẩn bị phương án truyền hình trực tiếp tại các điểm thi đấu

Việc sản xuất truyền hình trực tiếp tại khu vực ven biển đặt ra nhiều thách thức. Độ ẩm, hơi muối, thời tiết, hướng nắng và đường truyền tín hiệu đều ảnh hưởng đến thiết bị.

Trước những điều kiện đặc thù này, đoàn công tác đã đo đạc phương án che chắn thiết bị. Vị trí đặt máy quay chính trên giàn giáo và phương án truyền dẫn đa luồng cũng được tính toán chi tiết

Thử thách lớn nhất trong chuyến khảo sát nằm tại khu vực Hồ Đá Bàn - Xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh, địa điểm tổ chức môn đua thuyền. Với đường đua kéo dài trên mặt nước rộng, việc ghi hình trọn vẹn khoảnh khắc tăng tốc của các tay chèo đòi hỏi giải pháp kỹ thuật chuyên biệt.

Đoàn công tác đã khảo sát địa hình dọc bờ hồ. Đồng thời, tính toán phương án kết hợp hệ thống máy quay cố định tại khu vực về đích với các thiết bị ghi hình cơ động như flycam và cano chuyên dụng

Sự chuẩn bị chủ động, bài bản ngay từ khâu khảo sát thực địa thể hiện quyết tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng tường thuật thể thao. Các phương án kỹ thuật được triển khai nhằm bảo đảm truyền tải đầy đủ diễn biến và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 đến khán giả cả nước.



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