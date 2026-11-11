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Thể thao

NewZgraphic: Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao. Với 48 môn và 973 nội dung tranh tài, Đại hội góp phần đánh giá lực lượng, thúc đẩy phong trào và nâng cao thành tích thể thao Việt Nam.

Quy mô thi đấu mở rộng, bổ sung nhiều môn thể thao mới

Với thông điệp “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Khát vọng vươn tầm”, Đại hội năm nay tổ chức 48 môn thể thao với 973 nội dung tranh tài. Bên cạnh những môn thể thao truyền thống, chương trình thi đấu bổ sung nhiều môn hiện đại, thu hút sự quan tâm của công chúng như Pickleball, Esports, Roller, Sailing, Võ thuật tổng hợp (MMA), Cờ vây và các môn thể thao bãi biển.

Sự đa dạng này tạo thêm cơ hội tranh tài cho vận động viên ở nhiều lĩnh vực, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển của thể thao hiện đại. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường thể thao lớn hơn.

Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung - Ảnh 1.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm tính minh bạch

Công tác tổ chức Đại hội được chú trọng với việc ứng dụng công nghệ số thông qua sổ tay điện tử. Công cụ này hỗ trợ cán bộ, vận động viên và khán giả tra cứu lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và địa điểm tổ chức.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát doping được tăng cường nhằm bảo đảm môi trường thi đấu công bằng, minh bạch và đề cao tinh thần thể thao cao thượng.

TP. Hồ Chí Minh đăng cai chính, sẵn sàng cho ngày hội thể thao

TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội tổ chức các nội dung thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11/2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh. Lễ bế mạc được tổ chức ngày 12/12.

Với sự tham gia của 36 đoàn thể thao trên cả nước, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X không chỉ là sân chơi để các vận động viên khẳng định năng lực mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và tăng cường sự kết nối giữa các địa phương.

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