Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Công bố nhiều điểm nhấn trước ngày khai mạc

Gần 12.000 vận động viên tranh tài ở 48 môn thi đấu

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Với quy mô gần 12.000 vận động viên tranh tài ở 48 môn, Đại hội là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao tại các địa phương, ngành trên cả nước.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức Trung ương và địa phương đã thông tin về tiến độ chuẩn bị, công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu và các điều kiện bảo đảm tổ chức

Ban tổ chức cho biết, việc bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính công bằng trong thi đấu được đặc biệt chú trọng. Đại hội cũng hướng đến phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, hậu cần, lưu trú đến thông tin tuyên truyền.

Đẩy mạnh công nghệ số, sẵn sàng cho lễ khai mạc

Một trong những điểm nhấn của Đại hội năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý các hoạt động thi đấu.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng giải đáp những vấn đề được báo chí quan tâm liên quan đến công tác điều hành, trọng tài, hậu cần và điều kiện tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu

Về các hoạt động chính, lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, với kịch bản được chuẩn bị công phu, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Đồng hành cùng sự kiện, HTV sẽ nỗ lực truyền hình trực tiếp trọn vẹn các môn thi đấu, đáp ứng nhu cầu theo dõi và cổ vũ của người hâm mộ. Thông qua sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hướng đến mục tiêu tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thể thao nước nhà phát triển.

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