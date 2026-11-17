Hai võ sĩ nam tiếp tục mang HCV về cho Judo TP. Hồ Chí Minh

Ngày thi đấu thứ ba môn Judo diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Tam Thắng, với các nội dung đối kháng. Sau chiến thắng của Phan Ngọc Dũng ở hạng cân dưới 73kg, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Dương Thành Đạt (TP. Hồ Chí Minh) thi đấu quyết tâm, vượt qua đối thủ Phạm Như Hiến (Thanh Hóa) trong trận chung kết hạng cân dưới 81kg, xuất sắc giành HCV

Ở chung kết hạng cân dưới 81kg, Dương Thành Đạt thi đấu xuất sắc, vượt qua Phạm Như Hiến của Thanh Hóa để giành HCV. Tiếp đó, võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Hải Bá khép lại ngày tranh tài thành công cho đội tuyển thành phố bằng chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 90kg, mang về tấm HCV thứ hai trong ngày.

Võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Hải Bá thi đấu bản lĩnh, xuất sắc giành HCV chung kết hạng cân dưới 90kg, góp thêm tấm HCV cho đội tuyển Judo TP. Hồ Chí Minh

Các nữ võ sĩ Judo đóng góp thêm 2 HCĐ cho TP. Hồ Chí Minh

Ở các nội dung dành cho nữ, những võ sĩ TP. Hồ Chí Minh cũng nỗ lực cạnh tranh và mang về thêm hai tấm HCĐ. Tú Hảo giành huy chương ở hạng cân dưới 63kg, trong khi Đồng Thị Thu Hiền xếp thứ ba ở hạng cân dưới 70kg.

Với thành tích 2 HCV và 2 HCĐ trong ngày thi đấu thứ ba, đội tuyển Judo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bổ sung những kết quả đáng khích lệ vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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