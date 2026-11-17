Kayak 4 nam mang về HCV cho TP. Hồ Chí Minh

Trong lượt đua chung kết, bộ tứ Trần Thanh Toàn, Võ Nguyễn Huy, Trần Phan Phú và Nguyễn Thanh Danh đã phối hợp ăn ý, duy trì tốc độ và cán đích đầu tiên. Với thành tích 3 phút 37 giây 26, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh vượt qua các đối thủ Hải Phòng và Công an Nhân dân để giành vị trí cao nhất ở nội dung Kayak 4 nam 1.000 mét.

Chiến thắng này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh thi đấu và khả năng phối hợp hiệu quả của các tay chèo TP. Hồ Chí Minh

Ở nội dung Kayak 4 nam 1.000 mét, sự đồng đều về tốc độ cùng nhịp chèo ăn ý đã giúp đội tuyển tạo lợi thế, vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên, mang về tấm HCV quý giá cho thể thao thành phố.

Nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở các nội dung thuyền 1.000 mét

Ở nội dung Canoe 4 nữ 1.000 mét, hai đội Thái Nguyên và Công an Nhân dân cùng giành HCV khi đạt thành tích tốt nhất là 4 phút 37 giây. Đội Hải Phòng xếp thứ ba.

Các tay chèo Thái Nguyên và Công an Nhân dân cùng giành HCV nội dung Canoe 4 nữ 1.000 mét với thành tích 4 phút 37 giây, trong khi Hải Phòng xếp thứ ba

Tại chung kết Kayak 4 nữ 1.000 mét, đội tuyển Quảng Ninh giành HCV với thành tích 4 phút 14 giây 18. Bốn tay chèo Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Đinh Thị Trang và Lý Thị Cầm là những người mang về chiến thắng cho địa phương. HCB thuộc về Ninh Bình, HCĐ thuộc về Thái Nguyên. Đáng tiếc, các tay chèo nữ TP. Hồ Chí Minh không hoàn thành lượt đua tranh huy chương do phạm lỗi DNF.

Đội tuyển Quảng Ninh xuất sắc giành HCV nội dung Kayak 4 nữ 1.000 mét với sự góp sức của bốn tay chèo Nguyễn Thị Đào, Bùi Mai Hạnh, Đinh Thị Trang và Lý Thị Cầm

Trong khi đó, ở chung kết Canoe nam 1.000m, các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Hai vận động viên Phạm Quốc Huy và Trần Minh Hiếu của TP. Hồ Chí Minh cán đích ở vị trí thứ năm.

Hai vận động viên TP. Hồ Chí Minh Phạm Quốc Huy và Trần Minh Hiếu về đích ở vị trí thứ năm

Tấm HCV Kayak 4 nam 1.000 mét tiếp tục bổ sung thành tích cho thể thao TP. Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các tay chèo trong ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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