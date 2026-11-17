NewZgraphic: Bảng tổng sắp huy chương 17/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hôm nay, ngày thi đấu cuối cùng của môn Khiêu vũ thể thao đã chứng kiến màn bứt phá mạnh mẽ của đoàn Công an Nhân dân ở 5 điệu Latin, qua đó vươn lên giành ngôi nhất toàn đoàn. Ngoài ra, trên đường đua xanh của môn Đua thuyền, đoàn chủ nhà TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn với tấm HCV ở nội dung thuyền kayak 4 nam 1000 mét.

Tại nhà thi đấu môn Vovinam, đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi võ sĩ Nguyễn Thanh Mai xuất sắc giành HCV ở nội dung quyền Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Trong khi đó, ở môn Judo, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh cũng có ngày thi đấu bùng nổ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu khi thâu tóm loạt HCV ở các hạng cân đối kháng nam nhờ công của Phan Ngọc Dũng (dưới 73kg), Dương Thành Đạt (dưới 81kg) và Nguyễn Hải Bá (dưới 90kg).

Bước sang ngày thi đấu 18/11, Đại hội sẽ tiếp tục sôi động với các môn cầu lông, bowling, judo, vovinam, bóng chuyền bãi biển và canoeing, hứa hẹn tạo nên những cuộc bứt phá mới trên bảng xếp hạng.