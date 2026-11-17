Nguyễn Thanh Mai xuất sắc giành HCV nội dung quyền

Các nội dung thi đấu môn Vovinam được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng. Trong ngày thi đấu thứ tư, các võ sĩ tranh tài ở những nội dung quyền nữ và đối kháng nữ thuộc các hạng cân từ 50-55kg và 55-60kg.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Mai thi đấu ấn tượng, xuất sắc giành HCV nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ

Ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, võ sĩ Nguyễn Thanh Mai của TP. Hồ Chí Minh có phần thể hiện thuyết phục, xuất sắc giành HCV. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tăng Thị Kim Thúy (Vĩnh Long), Lê Thị Thương (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hồng Phương (Đồng Nai).

Vận động viên Nguyễn Thanh Mai thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và kỹ thuật điêu luyện trong phần thi

Lý Thanh Vân giành HCB đối kháng nữ

Ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 55-60kg, võ sĩ Lý Thanh Vân của TP. Hồ Chí Minh đã thi đấu nỗ lực và giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, cô không thể vượt qua đối thủ Thị Lài của đoàn Đồng Nai, qua đó nhận HCB.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc và phong độ của các võ sĩ Vovinam TP. Hồ Chí Minh. Đội tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực ở những nội dung thi đấu tiếp theo, hướng đến mục tiêu chinh phục thêm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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