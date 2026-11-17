Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ chính thức khai mạc, mở ra ngày hội thể thao quy mô lớn của cả nước. Với vai trò là địa phương đăng cai, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện các nội dung tổ chức, từ chương trình nghệ thuật, nghi thức khai mạc đến công tác đón tiếp và phục vụ khán giả.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Lễ khai mạc với nhiều điểm nhấn

Khu vực tổ chức Lễ khai mạc được chuẩn bị cho ngày hội lớn

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc bắt đầu lúc 19 giờ ngày 21/11/2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và khu vực sông Sài Gòn. Chương trình được xây dựng với sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và nghệ thuật, góp phần khắc họa hình ảnh TP. Hồ Chí Minh trẻ trung, hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là màn diễu hành của 37 đoàn thể thao, nghi thức rước và châm đuốc Đại hội. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp hoạt động biểu diễn trên bờ và dưới nước hứa hẹn tạo nên không gian khai mạc sôi động, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Sẵn sàng đón gần 2.000 khán giả

Song song với chương trình chính, công tác tổ chức đón tiếp khán giả cũng được triển khai với phương án cụ thể. Dự kiến, gần 2.000 khán giả sẽ được bố trí tham dự Lễ khai mạc. Hệ thống đăng ký trực tuyến, mã QR xác nhận và quy trình check-in được áp dụng nhằm hỗ trợ việc tiếp nhận, kiểm soát số lượng người tham dự.

Khu vực khán đài được phân thành ba zone với tổng sức chứa 1.946 chỗ ngồi, gồm: Zone Toàn quốc màu đỏ với 360 ghế; Zone Đại hội màu xanh lá với 600 ghế; Zone Thể thao màu xanh dương với 986 ghế. Chỗ ngồi được bố trí theo thứ tự check-in, ưu tiên khán giả đến sớm.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 đang đến gần với nhiều kỳ vọng

Thời gian check-in dự kiến từ 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 21/11/2026. Khán giả cần xuất trình mã QR tại bàn đón tiếp để xác nhận thông tin, nhận vòng tay và được hướng dẫn vào khu vực khán đài. Mỗi mã QR chỉ có giá trị check-in một lần.

Với sự chuẩn bị về chương trình và phương án tổ chức, TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến một Lễ khai mạc trang trọng, sôi động và giàu dấu ấn. Ngày hội thể thao lớn nhất cả nước đang đến rất gần, hứa hẹn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí chinh phục và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.