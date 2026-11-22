Là một trong những bộ môn thế mạnh của thể thao Việt Nam và luôn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt tại mỗi kỳ Đại hội, môn Thể hình quy tụ đông đảo lực sĩ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Trong buổi chiều 22/11, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn hình thể ấn tượng ở các hạng cân và nội dung tranh tài quan trọng.

Trên sân khấu thi đấu, từng động tác tạo dáng kỹ thuật, sự cân đối của các nhóm cơ, thần thái tự tin cùng những bài biểu diễn tự chọn giàu tính nghệ thuật trên nền nhạc sôi động hứa hẹn tạo nên những màn so tài mãn nhãn. Sự chuẩn bị công phu về thể chất lẫn bản lĩnh sân khấu sẽ là yếu tố quyết định giúp các vận động viên chinh phục ban giám khảo và bước lên bục vinh quang.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Thể hình chiều 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC