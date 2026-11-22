Tiếp nối bầu không khí cuồng nhiệt từ loạt trận buổi sáng, buổi chiều 22/11 chứng kiến những màn đối đầu càng thêm quyết liệt của môn Bóng rổ 5x5. Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh cùng các tuyển thủ hàng đầu đến từ các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước, các trận đấu mang tính chất quan trọng trong cuộc đua giành lợi thế trên bảng xếp hạng.

Trên sân đấu, các đội bóng liên tục cống hiến những pha lên bóng tốc độ cao, các tình huống phối hợp chiến thuật ăn ý, những cú ném 3 điểm chuẩn xác cùng các màn tranh chấp quyết liệt dưới bảng rổ. Bản lĩnh thi đấu, nền tảng thể lực sung mãn và sự gắn kết của cả tập thể hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

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