Tiếp nối những diễn biến kịch tính trong buổi sáng, lượt trận buổi chiều 22/11 của môn Cờ tướng mang tính chất bản lề trong cuộc đua cạnh tranh thứ hạng trên bảng tổng sắp. Với sự góp mặt của đông đảo kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước, chất lượng chuyên môn của từng ván cờ luôn được duy trì ở mức cao.

Trên từng bàn đấu, mỗi nước đi đều đòi hỏi sự tính toán chiến thuật sắc bén, khả năng phán đoán biến hóa sâu rộng cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng trước áp lực thời gian. Những màn đấu trí căng thẳng giữa các kỳ thủ hàng đầu hứa hẹn tạo nên nhiều thế cờ đảo chiều bất ngờ, mang lại sức hấp dẫn đặc trưng cho bộ môn thể thao trí tuệ này.

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