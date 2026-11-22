Tiếp nối bầu không khí bùng nổ từ loạt trận buổi sáng, buổi chiều 22/11 chứng kiến những màn đọ sức càng thêm quyết liệt của môn Kéo co. Với sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh đến từ các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước, các lượt kéo mang tính chất bản lề trong cuộc đua giành quyền đi tiếp và cạnh tranh thứ hạng huy chương.

Không chỉ là cuộc đấu thuần túy về sức mạnh thể chất, Kéo co còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, kỹ thuật giữ trụ vững vàng cùng chiến thuật phân phối sức hợp lý của cả tập thể. Từng pha ghìm dây căng thẳng và những cú bứt phá đồng loạt ở thời khắc quyết định hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi kịch tính dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Kéo co chiều 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.