Tiếp nối bầu không khí sôi nổi từ loạt trận buổi sáng, buổi chiều 22/11 chứng kiến những màn đối đầu càng thêm quyết liệt của môn Đá cầu trong nhà. Với sự góp mặt của nhiều vận động viên xuất sắc đến từ các đơn vị, tỉnh, thành có truyền thống mạnh trên cả nước, các trận đấu mang tính chất bản lề trong cuộc đua giành quyền đi tiếp và cạnh tranh thứ hạng huy chương.

Trên sân đấu, khán giả tiếp tục được thưởng thức những pha đôi công tốc độ cao, các tình huống tâng cầu điêu luyện, bỏ nhỏ tinh tế cùng những cú quét cầu trên lưới đầy uy lực. Sự ăn ý trong phối hợp chiến thuật, khả năng phán đoán nhạy bén và bản lĩnh thi đấu vững vàng ở những điểm số quyết định hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Đá cầu trong nhà chiều 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.