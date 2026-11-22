Là một trong những bộ môn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất từ khán giả tại kỳ Đại hội năm nay, Bóng rổ 5x5 quy tụ nhiều đội bóng mạnh cùng các tuyển thủ hàng đầu đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những phút đầu của buổi sáng 22/11, không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng sôi động với các màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Trên sân đấu, các đội bóng liên tục cống hiến những pha lên bóng tốc độ cao, những tình huống phối hợp chiến thuật ăn ý, các cú ném 3 điểm chuẩn xác cùng những pha tranh chấp quyết liệt dưới bảng rổ. Bản lĩnh thi đấu, nền tảng thể lực sung mãn và sự gắn kết của cả tập thể sẽ là chìa khóa giúp các đội bứt phá giành chiến thắng.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Bóng rổ 5x5 sáng 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.