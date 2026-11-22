Là một trong những bộ môn Olympic trọng điểm và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cả nước tại mỗi kỳ Đại hội, môn Bơi quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng các tài năng trẻ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt bơi đầu tiên trong buổi chiều 22/11, bầu không khí trên đường đua xanh đã trở nên vô cùng sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Trên từng làn bơi, các kình ngư liên tục cống hiến những màn bứt tốc mạnh mẽ, kỹ thuật xuất phát và xoay trở chuẩn xác cùng sự bền bỉ ở những mét cuối cùng. Sự cạnh tranh quyết liệt từng phần trăm giây ở các nội dung tranh tài hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi nghẹt thở để chinh phục những tấm huy chương danh giá và hướng tới các kỷ lục mới của Đại hội.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Bơi chiều 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.