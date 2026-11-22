Là một trong những bộ môn giàu tốc độ và luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại kỳ Đại hội năm nay, môn Futsal quy tụ nhiều đội bóng chất lượng cùng các cầu thủ xuất sắc đến từ nhiều địa phương, ngành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong ngày 22/11, không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng sôi động với nhịp độ thi đấu được đẩy lên rất cao.

Trên mặt sân gỗ, các cầu thủ liên tục cống hiến những pha ban bật cự ly ngắn chuẩn xác, các tình huống xoay trở khéo léo trong không gian hẹp cùng những cú dứt điểm uy lực. Sự chặt chẽ trong đấu pháp chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và phản xạ xuất sắc của các thủ môn hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính để cạnh tranh lợi thế trên bảng xếp hạng.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Futsal ngày 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.



