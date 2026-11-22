Là một trong những bộ môn tập thể giàu tốc độ và tính đối kháng cao tại kỳ Đại hội năm nay, môn Bóng ném trong nhà quy tụ nhiều đội tuyển mạnh đến từ các đơn vị, tỉnh, thành có phong trào phát triển hàng đầu cả nước. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên trong ngày 22/11, không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt với nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao.

Trên sân đấu, các đội bóng liên tục cống hiến những pha phản công chớp nhoáng, các tình huống phối hợp đập nhả ăn ý cùng những cú bật nhảy ném bóng đầy uy lực. Sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự, phản xạ xuất sắc của các thủ môn và bản lĩnh dứt điểm chuẩn xác sẽ là yếu tố quyết định giúp các đội bứt phá giành chiến thắng.

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