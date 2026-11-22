Là một trong những bộ môn thuộc nhóm môn thi đấu ASIAD và luôn nhận được sự theo dõi cuồng nhiệt của khán giả trẻ tại kỳ Đại hội năm nay, môn Thể thao điện tử (Esports) quy tụ nhiều đội tuyển mạnh cùng các tuyển thủ hàng đầu đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ đầu ngày thi đấu 22/11, bầu không khí tại nhà thi đấu đã nóng lên với sự cổ vũ sôi động của người hâm mộ.

Bước vào loạt trận hôm nay, các đội tuyển tiếp tục so tài gay cấn bằng kỹ năng cá nhân điêu luyện, khả năng phối hợp giao tranh ăn ý và những phương án chiến thuật biến hóa. Từng pha xử lý chuẩn xác hay những tình huống lật ngược thế trận ở thời khắc quyết định đều mang tính bản lề, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi kịch tính để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Thể thao điện tử ngày 22/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.