Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Cờ tướng – Cuộc đấu trí trên bàn cờ

Cờ tướng đòi hỏi người chơi có tư duy chiến thuật, khả năng tính toán và phán đoán nhạy bén. Mỗi nước đi đều có thể tạo ra bước ngoặt, quyết định cục diện ván đấu.

Tại Đại hội năm nay, các kỳ thủ tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự sắc bén trong từng thế cờ, hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Cờ tướng.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những diễn biến thi đấu từ 8 giờ trên các nền tảng của HTV.