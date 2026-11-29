Là môn thể thao vua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, bóng đá nam tiếp tục mang đến những màn so tài kịch tính. Tâm điểm của buổi chiều 29/11 là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai tập thể giàu tinh thần kỷ luật và khát khao chiến thắng là Quân đội và Đắk Lắk.

Trên sân cỏ, cuộc chạm trán giữa lối chơi gắn kết, giàu tính tổ chức của đội tuyển Quân đội với phong cách thi đấu tốc độ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết của các cầu thủ Đắk Lắk hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, những pha chuyển trạng thái sắc bén cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là yếu tố then chốt định đoạt cục diện trận đấu.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Quân đội và Đắk Lắk môn Bóng đá nam chiều 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.