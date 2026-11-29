Từ cậu bé mê bóng đá đến chủ nhân tấm HCV SEA Games 33 lịch sử

Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với những đường băng Bowling, bóng đá mới là môn thể thao đầu tiên Trần Hoàng Khôi theo đuổi từ năm 5 tuổi. Tuy nhiên, khi nhận thấy thể hình của con trai không phù hợp với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, anh Trần Anh Tuấn – cựu vận động viên đội tuyển Bowling quốc gia – đã định hướng và truyền cảm hứng để Khôi gắn bó nghiêm túc với môn thể thao này từ năm 11 tuổi.

Trần Hoàng Khôi giành HCV đơn nam Bowling tại SEA Games 33 khi mới 16 tuổi, đánh dấu cột mốc lịch sử cho Bowling Việt Nam (ẢnhL SEA Games 33)

Dưới sự đồng hành của gia đình và sự hướng dẫn trực tiếp từ người cha, tài năng trẻ sinh năm 2009 từng bước bộc lộ tư duy chiến thuật cùng khả năng thích ứng với điều kiện thi đấu. Trước khi tạo nên dấu mốc ở đấu trường khu vực, Khôi đã có những thành tích đáng chú ý tại Thailand Open, với HCB lứa tuổi U13 năm 2023 và HCV U15 năm 2024.

Sự đồng hành và hướng dẫn của người cha đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê Bowling của Trần Hoàng Khôi. (Ảnh: MWA THAILAND)

Đỉnh cao trong hành trình thi đấu của Khôi đến tại SEA Games 33-2025 trên đất Thái Lan. Khi ấy mới 16 tuổi, vận động viên Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để giành tấm HCV đơn nam đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam tại Đại hội thể thao khu vực.

Ở tuổi 17, nhà vô địch SEA Games 33 Trần Hoàng Khôi tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026. (Ảnh:SEA Games 33)

Đáng chú ý, ở vòng bán kết, sự nhầm lẫn về cặp đấu từ ban tổ chức khiến Khôi phải thi đấu lại. Dù gặp tình huống bất ngờ, tay ném trẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh, đánh bại đại diện Philippines với tỷ số 226-149, trước khi vượt qua vận động viên chủ nhà Thái Lan 235-210 trong trận chung kết. Chiến thắng ấy không chỉ ghi dấu một cột mốc lịch sử cho Bowling Việt Nam mà còn là thành quả từ quá trình nỗ lực của Khôi và gia đình.

Dấu ấn trong ngôi Nhất toàn đoàn của Bowling Hà Nội

Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tại Trung tâm Bowling Super Lanez (TP. Hồ Chí Minh), Trần Hoàng Khôi mang theo kinh nghiệm từ đấu trường SEA Games cùng sự háo hức của một vận động viên trẻ. Giải đấu năm nay quy tụ 144 vận động viên đến từ 9 đơn vị, tranh tài ở 12 nội dung.

Ở tuổi 17, Khôi phải cân bằng giữa việc học phổ thông và lịch tập luyện thể thao. Ban ngày đến trường, buổi tối tiếp tục rèn luyện trên đường băng, vận động viên trẻ cho thấy sự nghiêm túc trong hành trình theo đuổi đam mê. Một trong những điểm đáng chú ý ở Khôi là khả năng điều chỉnh chiến thuật theo điều kiện mặt dầu của đường băng. Thay vì chỉ sử dụng một quả bóng, Khôi có thể luân chuyển từ một đến ba quả bóng khác nhau nhằm tìm ra phương án phù hợp cho từng lượt ném.

Ở tuổi 17, nhà vô địch SEA Games 33 tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi thể thao toàn quốc (Ảnh: FBNV)

Sự trưởng thành của những vận động viên trẻ như Hoàng Khôi cùng nỗ lực của toàn đội đã góp phần tạo nên thành tích ấn tượng cho Bowling Hà Nội. Khép lại giải đấu, đoàn Thủ đô giành ngôi Nhất toàn đoàn với 10 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Cần Thơ xếp sau với 4 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; trong khi Công an Nhân dân giành 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Bệ phóng hướng tới đấu trường quốc tế

Với Trần Hoàng Khôi, mỗi giải đấu lớn đều là một cột mốc để tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Từ tấm HCV SEA Games 33 đến hành trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, vận động viên 17 tuổi đang từng bước trưởng thành qua những thử thách mới.

Bowling Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ (Ảnh: FBNV)

Trong định hướng tương lai, bên cạnh mục tiêu tiếp tục cống hiến cho thể thao Thủ đô và đội tuyển quốc gia, Khôi cùng gia đình cũng ấp ủ dự định tìm kiếm cơ hội học bổng thể thao tại những quốc gia có phong trào Bowling phát triển như Singapore hoặc Mỹ.

Từ niềm đam mê được người cha truyền lại đến dấu mốc lịch sử ở SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi đang viết tiếp hành trình của riêng mình. Ở tuổi 17, phía trước tay ném trẻ vẫn còn nhiều cơ hội và thử thách. Nhưng với nền tảng đã có cùng sự đồng hành của gia đình, Khôi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến xa, góp phần đưa Bowling Việt Nam vươn tới những thành tích mới.