Võ Thị Mỹ Tiên khẳng định bản lĩnh qua từng đấu trường



Sinh ngày 29/10/2005, Võ Thị Mỹ Tiên quê ở xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Dù gia đình không có ai theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, Mỹ Tiên lại sớm bén duyên với bơi lội từ năm 10 tuổi. Trong một đợt tuyển chọn vận động viên trẻ, cô lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Long An. Điều này đã mở đầu hành trình theo đuổi bơi lội của cô.

Tài năng của Mỹ Tiên sớm được thể hiện qua những giải đấu trong nước. Năm 2017, cô bắt đầu đạt thứ hạng cao tại các giải bơi. Đến năm 2019, khi chưa tròn 14 tuổi, Mỹ Tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Qua từng giải đấu, nữ kình ngư tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực (Ảnh: FB Võ Thị Mỹ Tiên)

Năm 2023 đánh dấu giai đoạn thăng tiến rõ nét trong sự nghiệp của Mỹ Tiên. Tại Giải các vận động viên xuất sắc toàn quốc, cô giành 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thành tích vượt trội giúp nữ kình ngư được vinh danh là Vận động viên nữ bơi xuất sắc nhất giải. Đây cũng là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện bền bỉ và khả năng cạnh tranh ở các nội dung sở trường.

Từ những thành công trong nước, Mỹ Tiên từng bước tiến đến những đấu trường lớn hơn. Tháng 7/2024, Liên đoàn Bơi thế giới chính thức xác nhận trao suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024 cho cô. Với 775 điểm tại vòng loại Olympic, Mỹ Tiên là nữ kình ngư Việt Nam có số điểm cao nhất trong đợt xét chọn. Nhờ đó, cô giành quyền tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Ở tuổi 18, cô lần đầu góp mặt tại đấu trường Thế vận hội. Đây là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nữ vận động viên trẻ (Ảnh: FB Võ Thị Mỹ Tiên)

Sau Olympic, Mỹ Tiên tiếp tục duy trì phong độ và khẳng định khả năng cạnh tranh trong khu vực. Tại SEA Games 33 năm 2025, nữ kình ngư giành tổng cộng 9 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này giúp cô trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Đây là dấu ấn nổi bật, cho thấy sự trưởng thành của Mỹ Tiên sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm (Ảnh: FB Võ Thị Mỹ Tiên)

Tiếp nối hành trình ấy, tháng 9/2026, Mỹ Tiên đại diện bơi lội Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. Đây là kỳ Đại hội Thể thao châu Á thứ hai trong sự nghiệp của cô. Nữ kình ngư góp mặt ở ba nội dung gồm 200m bướm, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội châu Á thứ hai trong sự nghiệp của Mỹ Tiên (Ảnh: FB Võ Thị Mỹ Tiên)

Tại chung kết 200m bướm, Mỹ Tiên về đích ở vị trí thứ tám với thành tích 2 phút 13 giây 53. Ở nội dung 200m hỗn hợp, cô xếp thứ chín với thời gian 2 phút 17 giây 50. Trong khi đó, tại chung kết 400m hỗn hợp, nữ vận động viên đạt vị trí thứ năm với thành tích 4 phút 46 giây 35.

Mỹ Tiên thi đấu tại ASIAD 2026 (Ảnh: Tam Ninh)

Dù chưa giành được huy chương, việc góp mặt ở các lượt chung kết cho thấy Mỹ Tiên tiếp tục có cơ hội cọ xát với những kình ngư hàng đầu châu lục. Đây cũng là trải nghiệm quan trọng trước khi cô trở lại đường đua trong nước và tạo nên dấu ấn nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đằng sau những thành tích ấy là quá trình tập luyện bền bỉ và nỗ lực chinh phục nhiều nội dung thi đấu khác nhau. Từ một tài năng trẻ của Long An, cô từng bước trở thành gương mặt đáng chú ý của bơi lội Việt Nam.

9 lần bước lên bục cao nhất, Mỹ Tiên tạo khác biệt cho Tây Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Mỹ Tiên tiếp tục cho thấy sự tiến bộ qua những phần thi ấn tượng. Trong 5 ngày tranh tài, nữ kình ngư liên tục mang về chiến thắng cho đoàn thể thao Tây Ninh.

Đáng chú ý, cả 9 huy chương vàng mà Tây Ninh giành được ở môn bơi đều thuộc về Mỹ Tiên

Thành tích này góp phần quan trọng giúp đoàn xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương môn bơi.

Ở Đại hội lần này, Mỹ Tiên tham gia 11 nội dung và giành huy chương ở tất cả. Chín huy chương vàng đến từ các nội dung 100m bướm, 1.500m tự do, 200m ếch, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 400m hỗn hợp, 400m tự do, 800m tự do và 200m bướm. Hai huy chương bạc còn lại thuộc nội dung 50m ếch và 100m ếch.

Sự toàn diện là điểm nổi bật trong thành tích của kình ngư sinh năm 2005. Cô không chỉ chiến thắng ở những cự ly ngắn đòi hỏi tốc độ, mà còn chinh phục các nội dung đường dài cần sức bền.

Khả năng thi đấu ở nhiều kiểu bơi khác nhau cũng cho thấy nền tảng kỹ thuật và thể lực đáng chú ý (Ảnh: Cục Thể dục thể thao)

Đặc biệt, Mỹ Tiên phá 3 kỷ lục Đại hội trong tổng số 11 nội dung tham gia. Với 11 huy chương cá nhân, cô còn sở hữu thành tích huy chương cao hơn tổng số huy chương của 9 đoàn thể thao khác. Đây là đóng góp đáng kể của một cá nhân vào thành tích chung của địa phương.

Vượt Ánh Viên, Mỹ Tiên tạo dấu mốc giữa hai thế hệ

Bên cạnh số lượng huy chương ấn tượng, cuộc cạnh tranh giữa Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thu hút sự chú ý.

Tại Đại hội, Mỹ Tiên hai lần vượt qua đàn chị ở các nội dung 200m hỗn hợp và 200m tự do (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý nhất là chung kết 200m hỗn hợp nữ tối 22/11. Mỹ Tiên giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 14 giây 38. Trong khi đó, Ánh Viên về nhì với 2 phút 16 giây 30, chậm hơn đàn em 1,92 giây.

Cả hai vận động viên đều vượt qua kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 19 giây 43, do chính Ánh Viên thiết lập năm 2018. Mỹ Tiên phá sâu cột mốc này 5,05 giây. Ánh Viên cũng cải thiện kỷ lục cũ 3,13 giây.

Mỹ Tiên (bên trái) và Ánh Viên (bên phải) đối đầu tại Đại hội

Chiến thắng của Mỹ Tiên càng có ý nghĩa khi 200m hỗn hợp vốn là một trong những nội dung sở trường của Ánh Viên. Mỹ Tiên đang từng bước khẳng định vị thế của thế hệ kế cận. Hai chiến thắng trước đàn chị không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn cho thấy sự trưởng thành của cô trong cuộc cạnh tranh ở cấp độ quốc gia.

Mỹ Tiên khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đầy ấn tượng

Tối 27/11, ở nội dung 200m bướm nữ, Mỹ Tiên tiếp tục khẳng định phong độ bằng chiến thắng thuyết phục. Xuất phát ở làn bơi số 4, cô nhanh chóng vươn lên dẫn đầu và duy trì lợi thế trong suốt cuộc đua.

Với thành tích 2 phút 14 giây 83, Mỹ Tiên cán đích đầu tiên, giành huy chương vàng thứ 9 tại Đại hội. Chiến thắng ở nội dung cuối cùng cũng hoàn tất bộ thành tích ấn tượng của nữ kình ngư.

Đáng chú ý, toàn bộ huy chương của Mỹ Tiên đều đến từ các nội dung cá nhân. Thành tích này cho thấy khả năng cạnh tranh độc lập ở nhiều nội dung của Mỹ Tiên

Đối với Tây Ninh, 9 tấm huy chương vàng của Mỹ Tiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua thành tích toàn đoàn.

Từ cô bé được phát hiện ở Long An đến vận động viên từng góp mặt tại Olympic, hành trình của Mỹ Tiên là quá trình trưởng thành qua từng cột mốc. 9 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục khẳng định năng lực và sự ổn định của nữ kình ngư (Ảnh: Độc Lập)

Ở tuổi 21, Nàng "Ốc tiêu" vẫn còn nhiều cơ hội để chinh phục những cột mốc mới. Hành trình ấy cũng mang theo kỳ vọng về những dấu ấn tiếp theo của bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế.



Kính mời quý khán giả xem lại chung kết môn Bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại link: https://www.youtube.com/watch?v=TEoqYzHorNk&t=5517s