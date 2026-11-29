Thử thách kỹ thuật riêng biệt giữa cung 1 dây và cung 3 dây

Không chỉ đơn thuần là việc đưa mũi tên hướng về hồng tâm, môn Bắn cung đòi hỏi sự chuẩn xác gần như tuyệt đối khi bia bắn được chia thành nhiều vòng điểm khác nhau. Càng tiến sát tâm điểm, điểm số mang về càng cao, đồng nghĩa với việc chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể làm thay đổi đáng kể cục diện và thành tích của vận động viên.

Các cung thủ thực hiện lượt bắn trên trường bắn môn Bắn cung tại Đại hội Thể thao Toàn quốc

Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026, ban tổ chức quy định mỗi cung thủ chỉ được phép đăng ký thi đấu ở một thể loại cung duy nhất là cung 1 dây hoặc cung 3 dây. Mỗi dòng cung đều sở hữu cấu tạo, đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật riêng biệt, tạo nên những thử thách đặc thù đầy cuốn hút trên đường đua tích lũy điểm số.

Sức nóng từ các nội dung đồng đội và đôi nam nữ phối hợp

Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng ở nội dung cá nhân, sức hấp dẫn của trường bắn Đại hội còn đến từ các nội dung thi đấu đồng đội và đôi nam nữ phối hợp. Ở những hạng mục này, bản lĩnh và thành tích của từng cá nhân trong mỗi lượt bắn đều giữ vai trò then chốt, trực tiếp quyết định đến kết quả chung của cả tập thể.

Từng mũi tên tiến sát tâm bia phản ánh sự cạnh tranh điểm số sít sao ở môn Bắn cung

Với 32 bộ huy chương được đưa vào tranh tài, môn Bắn cung hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính và bất ngờ cho người hâm mộ. Quý khán giả có thể cùng HTV theo dõi và cập nhật liên tục những khoảnh khắc ấn tượng của bộ môn này tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026. Hoặc xem chi tiết tại link: https://www.youtube.com/watch?v=k1pahZojGTg