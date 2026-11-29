Trong số 48 môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, Thể thao điện tử (Esports) lần đầu tiên được xướng tên trên đấu trường tranh huy chương quốc gia. Bộ môn quy tụ các tuyển thủ xuất sắc tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu đồng đội đại diện cho 3 thể loại đặc trưng: Liên Quân Mobile (MOBA), Free Fire (Sinh tồn) và Audition (Âm nhạc).

Ngay trong ngày mở màn 21/11 tại Hội trường Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Liên Quân Mobile đã tạo nên cơn địa chấn với trận chung kết "siêu kinh điển" tái hiện cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đoàn TP. Hồ Chí Minh với lực lượng nòng cốt Saigon Phantom - SGP và Hà Nội cùng dàn sao FPT Flash - FL. Khép lại với tỷ số 2-1 đầy kịch tính, đoàn Hà Nội đã xuất sắc rinh về tấm Huy chương Vàng Esports đầu tiên của Đại hội.

Cuộc đối đầu đầy "duyên nợ" khi đoàn TP. Hồ Chí Minh (Saigon Phantom) chạm trán Hà Nội (FPT Flash)

Chưa kịp hạ nhiệt, sang ngày thi đấu 22/11, chảo lửa Free Fire tiếp tục bùng nổ với thể thức sinh tồn nghẹt thở. Vượt qua 4 đối thủ sừng sỏ là TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh bằng những pha "Booyah!" đầy thuyết phục, đại diện đến từ Hà Nội một lần nữa bước lên bục cao nhất, mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai liên tiếp cho đoàn Thủ đô.

Màn so tài kỹ năng bắn súng đỉnh cao giữa 5 đại diện mạnh nhất cả nước

Sức nóng của bộ môn Esports vẫn chưa dừng lại khi nội dung cuối cùng là Audition PC sẽ chính thức đổ bộ vào hai ngày 28 và 29/11 này. Người hâm mộ đang rất chờ đợi xem những "vũ công bàn phím" đến từ tỉnh thành nào sẽ tiếp tục ghi tên mình lên bảng vàng thành tích của kỳ Đại hội năm nay.