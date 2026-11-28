Hồn dân tộc trong từng đường quyền môn Võ cổ truyền (Ảnh: FB Võ cổ truyền Việt Nam)

Võ cổ truyền: Quyền thuật và đối kháng - Hai sắc thái của võ Việt

Tại kỳ Đại hội này, Võ cổ truyền kết hợp các kỹ thuật truyền thống với thể thức thi đấu thể thao hiện đại. Sự kết hợp đó cho thấy hướng phát triển của võ thuật dân tộc trong môi trường thể thao thành tích cao.

Võ cổ truyền tại Đại hội năm nay có 319 vận động viên đến từ 24 đơn vị, tranh tài 37 bộ huy chương. Hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng mang đến những yêu cầu chuyên môn khác nhau, từ khả năng kiểm soát động tác, sự chính xác và phong thái thể hiện đến thể lực, chiến thuật và bản lĩnh trong các cuộc so tài trực tiếp.

Ở nội dung quyền thuật, mỗi bài thi là sự kết hợp giữa kỹ thuật, sức mạnh, độ linh hoạt và khả năng làm chủ cơ thể.

Các bài quyền, thế võ và kỹ thuật binh khí góp phần thể hiện sự đa dạng của Võ cổ truyền Việt Nam. Đây không chỉ là phần thi đánh giá chuyên môn của vận động viên mà còn là dịp giới thiệu những nét đặc trưng của các bài võ đến khán giả.

Trong khi đó, nội dung đối kháng yêu cầu vận động viên đối diện với tình huống thi đấu trực tiếp. Khả năng quan sát, phán đoán, tổ chức tấn công và phòng thủ đòi hỏi sự phối hợp giữa kỹ thuật với thể lực, cùng khả năng thích ứng trước diễn biến trận đấu.

Đương kim vô địch thế giới Nguyễn Đức Anh (Đồng Nai) vượt qua Bùi Quang Thuận (Quảng Ngãi) trong trận đối kháng H1 hạng cân 57kg nam (54–57kg) ngày 26/11 (Ảnh: FB Võ cổ truyền Việt Nam)

Võ cổ truyền: Đổi mới thể thức, tiếp nối bản sắc võ Việt

Đáng chú ý, thể thức đối kháng H1 lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự xuất hiện của thể thức này góp phần đa dạng hóa hệ thống thi đấu, tạo thêm cơ hội phát triển cho vận động viên và mở rộng sức hút của Võ cổ truyền trong môi trường thể thao hiện đại.

Việc tổ chức đồng thời quyền thuật và đối kháng cho thấy Võ cổ truyền không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh biểu diễn kỹ thuật, mà còn gắn với yêu cầu thi đấu, rèn luyện và nâng cao thành tích. Hai nội dung bổ trợ những góc nhìn khác nhau về năng lực võ thuật, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị đánh giá chất lượng huấn luyện và lực lượng vận động viên.

Từ những giá trị kỹ thuật, tinh thần và bản sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ, Võ cổ truyền tiếp tục tìm kiếm cách phát triển phù hợp với thể thao hiện đại. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là một trong những sân chơi để các giá trị ấy được thể hiện, tiếp nối và lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.



