Giá vàng: Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 131 - 136 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới tăng 87,5 USD/ounce, lên 3.655 USD/ounce. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy và nhu cầu vàng vật chất cải thiện.

Tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 25.620 - 26.030 đồng/USD. Chỉ số DXY tăng 0,37%, lên 104,04 điểm.

Giá xăng dầu: Dầu Brent giảm 1,13 USD/thùng, xuống 95,44 USD/thùng; dầu WTI giảm 60 cent, còn 83,08 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Brent vẫn tăng khoảng 3%, ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11. Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục tác động đến thị trường. Trong nước, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít; E10RON95-III ở mức 19.056 đồng/lít; dầu diesel 0.05S ở mức 24.965 đồng/lít.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách lãi suất của Fed và diễn biến đồng USD. Với dầu thô, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cùng triển vọng nguồn cung sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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