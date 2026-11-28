Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 28/11, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, cùng giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 129,5 - 136 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý ở mức 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết ở mức 126,8 - 133 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng 87,5 USD/ounce so với sáng hôm trước, lên 3.655 USD/ounce. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào khi giá giảm và nhu cầu vàng vật chất cải thiện.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 28/11 ở mức 25.687 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết ở mức 25.620 đồng mua vào và 26.030 đồng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,37%, lên 104,04 điểm. Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá dầu thế giới: Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giảm 1,13 USD/thùng, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 60 cent, tương đương 0,7%, chốt phiên ở mức 83,08 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 3%, chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp và ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11. Ngược lại, dầu WTI giảm 0,9%.

Theo ông Mark Schaefer, Giám đốc tại công ty môi giới Liquidity Energy, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Bên cạnh đó, những diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz và các cơ sở năng lượng ở Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng lo ngại về hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu.

Trong khi đó, chuyên gia Sim Moh Siong của OCBC nhận định xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể khiến giá dầu giảm trong năm 2027. Tuy nhiên, lượng dầu tồn kho sụt giảm, nguy cơ gián đoạn vận tải biển và tiến độ khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu vẫn là những yếu tố khiến thị trường dễ bị tổn thương trước cú sốc nguồn cung.

Về chính sách sản lượng, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp ngày 29/11.

Giá xăng dầu trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 18.391 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước, với mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Giá vàng có cơ hội phục hồi trong ngắn hạn nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm và nhu cầu vàng vật chất cải thiện. Tuy nhiên, triển vọng kim loại quý vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách lãi suất của Fed, sức mạnh đồng USD và diễn biến lạm phát.

Đối với dầu thô, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá trong ngắn hạn, đặc biệt trước nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Dù vậy, triển vọng nguồn cung phục hồi và khả năng OPEC+ duy trì mục tiêu sản lượng có thể tạo áp lực lên giá dầu trong thời gian tới.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa vẫn chịu tác động đan xen từ các yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và triển vọng cung - cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến lãi suất của Fed, tình hình nguồn cung năng lượng và các dữ liệu kinh tế quan trọng để có chiến lược phù hợp.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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