Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 27/11, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, cùng niêm yết ở ngưỡng 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 128,8 - 134,5 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 128,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng); PNJ tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng lên 127 - 132,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý nhích 300.000 đồng/lượng lên 128,8 - 132,8 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI giữ nguyên mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 3.567,5 USD/ounce, tương đương gần 112 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 22,5 triệu đồng/lượng. Kim loại quý duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce nhờ đồng USD chững lại, dù triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất vẫn kìm hãm đà hồi phục.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 27/11 ở mức 25.676 đồng/USD, giảm 3 đồng so với mức kỷ lục 25.679 đồng/USD của phiên 25/11. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.600 - 26.010 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.470 - 26.010 đồng/USD và BIDV giao dịch quanh 25.660 - 26.040 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,11% lên 103,78 điểm, giao dịch ngay dưới vùng đỉnh trong năm nhờ số liệu lạm phát lõi PCE tháng 10 và tăng trưởng GDP quý III của Mỹ cao hơn dự báo, củng cố khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 12.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Chốt phiên giao dịch ngày 26/11, giá dầu Brent tăng 1,96 USD (tương đương 1,2%), lên mức 96,57 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ không có giá chốt phiên do thị trường nghỉ lễ Tạ ơn. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và hai tàu chở dầu trúng thủy lôi gần eo biển Hormuz. Giới đầu tư cũng đang theo dõi cuộc họp của OPEC+ vào ngày 29/11 tới để quyết định chính sách sản lượng năm 2027.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu ngày 27/11 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành chiều 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, đánh dấu kỳ giảm giá xăng thứ sáu liên tiếp. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít xuống không cao hơn 18.391 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít xuống không quá 19.056 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít còn 24.965 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg về mức 17.570 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: Đóng cửa phiên 26/11, VN-Index lao dốc 57,77 điểm (-3,42%) xuống 1.629,68 điểm, xuyên thủng vùng đáy gần nhất quanh 1.666 điểm và lùi xa khỏi mốc 1.650 điểm. Áp lực bán tháo diện rộng bùng phát sau thông tin Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ điều tra theo Mục 301, đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% với hàng hóa Việt Nam (có thể giảm xuống 20% nếu đạt Hiệp định thương mại đối ứng). Sắc đỏ bao trùm sàn HOSE với 291 mã giảm (18 mã giảm sàn như NLG, HDC, GMD, DGW) so với 47 mã tăng; rổ VN30 mất 49,70 điểm (-2,79%) xuống 1.728,88 điểm. Thanh khoản HOSE tăng vọt lên khoảng 16.044 tỉ đồng, cao hơn 27% so với bình quân 20 phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 187,5 tỉ đồng trên HOSE, tập trung ở VIC, TCB, VPL và VHM.

Thị trường thế giới: Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn trong ngày 26/11 và sẽ giao dịch phiên rút ngắn vào ngày 27/11. Trước đó, phiên 25/11 ghi nhận sự phân hóa trên phố Wall khi Dow Jones tăng 0,33% lên 50.182,95 điểm, trong khi S&P 500 giảm 0,26% còn 7.182,78 điểm và Nasdaq Composite mất 0,62% xuống 23.585,80 điểm. Tại châu Á phiên 26/11, các chỉ số chủ chốt đa phần phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu công nghệ sau chuỗi phiên giảm sâu, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước kế hoạch thuế quan mới của Mỹ.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, nhịp giảm 57,77 điểm của VN-Index phản ánh tâm lý phản ứng mạnh của nhà đầu tư trước thông tin thuế quan từ Mỹ. Dù Bộ Công Thương đã lưu ý đây mới chỉ là kết luận sơ bộ, chưa có hiệu lực áp dụng ngay và còn trải qua các bước tham vấn đến tháng 1/2027, nhưng về mặt kỹ thuật, việc chỉ số xuyên thủng mốc 1.650 điểm kèm thanh khoản tăng cao cho thấy lực bán chủ động đang chiếm ưu thế. Vùng 1.600 - 1.630 điểm hiện đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi áp lực chỉ hạ nhiệt nếu chỉ số lấy lại được vùng kháng cự 1.650 - 1.690 điểm với thanh khoản cải thiện.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng tiền mặt ở mức an toàn, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy cao và hạn chế bắt đáy sớm khi thị trường chưa cân bằng trở lại. Có thể ưu tiên theo dõi các doanh nghiệp có nguồn thu chủ yếu từ thị trường nội địa và nền tảng tài chính vững vàng; đồng thời thận trọng, cân nhắc hạ tỉ trọng ở các cổ phiếu yếu thuộc nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp, cảng biển và các mã vốn hóa vừa và nhỏ đang chịu áp lực giảm sàn liên tiếp.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Khi thị trường giảm sâu vì một thông tin vĩ mô từ bên ngoài, nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa đề xuất sơ bộ và quyết định có hiệu lực chính thức để tránh bán tháo hoảng loạn, nhưng cũng không nên vội vàng bắt đáy khi xu hướng chưa ổn định; hãy chia nhỏ lệnh giải ngân bằng vốn nhàn rỗi, không vay đòn bẩy và tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro.

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, VN-Index được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong biên độ 1.610 - 1.665 điểm; nếu lực cầu giữ vững vùng hỗ trợ 1.600 - 1.630 điểm, chỉ số có cơ hội hồi phục kỹ thuật lên kiểm định vùng 1.650 - 1.690 điểm, ngược lại việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ có thể khiến đà điều chỉnh mở rộng. Nhà đầu tư cần bám sát các phản hồi chính thức liên quan đến đề xuất thuế quan của Mỹ, diễn biến dòng vốn ngoại, phiên giao dịch rút ngắn của chứng khoán Mỹ tối 27/11, cũng như biến động giá vàng, giá dầu và căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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