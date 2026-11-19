Tính đến sáng 19/11, giiá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, chiều nay 19/11, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt. Mức giảm dưới 1.000 đồng/lít/kg, trong đó giá xăng có mức giảm thấp hơn giá dầu. Dự báo này chưa tính đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng E10 có thể về mốc 19.000 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.