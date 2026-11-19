Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 19/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua, cùng giao dịch ở ngưỡng 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm mạnh cũng diễn ra trên diện rộng: SJC niêm yết 133 - 137 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng), DOJI ở mức 132,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (giảm 1 triệu đồng/lượng), Phú Quý giao dịch quanh 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (giảm 1,1 triệu đồng/lượng) và PNJ giảm sâu 2,2 triệu đồng/lượng về ngưỡng 130,8 - 135 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giảm chiều mua vào 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 131,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 3.726,1 USD/ounce, xuyên thủng ngưỡng 3.750 USD/ounce và rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng (kể từ tháng 9/2025). Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực nặng nề từ đà tăng của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,1% và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 lên tới 95,7%.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 19/11 tăng 4 đồng so với phiên trước, lên mức 25.656 đồng/USD - duy trì ở vùng cao nhất từ trước đến nay. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.490 - 25.900 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.360 - 25.900 đồng/USD và BIDV giao dịch quanh 25.525 - 25.905 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,29% lên 103,78 điểm, thiết lập mức cao mới trong 19 tháng sau những phát biểu mang quan điểm cứng rắn từ Thống đốc Fed Christopher Waller và biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Chốt phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1% sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,4 triệu thùng và dự trữ xăng tăng 5,2 triệu thùng trong tuần qua, vượt xa dự báo của giới phân tích. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 1,19 USD (tương đương 1,28%), xuống còn 91,95 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,75 USD (tương đương 3,2%), về mức 83,26 USD/thùng - vùng thấp nhất kể từ ngày 26/8. Triển vọng dư cung toàn cầu khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông dần phục hồi tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, phần nào lấn át lo ngại về rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành chiều 12/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính trước kỳ điều chỉnh mới vào chiều cùng ngày. Theo đó, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 19.399 đồng/lít, xăng E10RON95-III tối đa 19.845 đồng/lít, dầu diesel 0.05S ở mức 26.822 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không quá 19.742 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: Đóng cửa phiên 18/11, VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) xuống 1.703,01 điểm, ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất trong nửa tháng qua. Áp lực bán gia tăng sau 14 giờ có lúc đẩy chỉ số lùi sâu về vùng 1.677 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp hơn một nửa biên độ giảm. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ 20 nhóm ngành với 272 mã giảm so với 64 mã tăng trên sàn HOSE; HNX-Index giảm 2,36% còn 242,73 điểm và UPCoM-Index giảm 1,13% xuống 121,12 điểm. Nhóm vốn hóa lớn và ngân hàng là tác nhân chính kéo lùi thị trường khi VIC lấy đi 4,80 điểm, VCB lấy đi 2,24 điểm, VHM mất 1,69 điểm; LPB giảm 4,63%, SHB giảm 3,24%, VPB giảm 2,78%, còn VCB và STB cùng mất 2,5%. Thanh khoản trên HOSE tăng khoảng 17%, đạt xấp xỉ 17.450 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 1.114 tỷ đồng trên HOSE, tập trung xả mạnh tại FPT (226 tỷ đồng), VIC (186 tỷ đồng), MBB (88 tỷ đồng) và VCB (76 tỷ đồng).

Thị trường thế giới: Trên phố Wall, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ tư liên tiếp trong phiên 17/11 do tâm lý thận trọng trước báo cáo tài chính của Nvidia: Dow Jones giảm 1,64% xuống 50.759,42 điểm, S&P 500 giảm 1,03% còn 7.340,53 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,74% xuống 24.328,38 điểm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh Quý III vượt kỳ vọng sau giờ đóng cửa của Nvidia (doanh thu tăng 103% đạt 115,84 tỷ USD) đã kích hoạt đà hồi phục của nhóm cổ phiếu bán dẫn Châu Á trong phiên 18/11, giúp KOSPI tăng 1,99% lên 5.067,44 điểm và Nikkei 225 tăng 0,28% lên 59.024,06 điểm.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, nhịp giảm 23,71 điểm kèm thanh khoản gia tăng và khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng cho thấy áp lực cung chủ động vẫn đang chiếm ưu thế. Lực cầu bắt đáy tại vùng 1.677 điểm giúp chỉ số giữ được mốc tâm lý 1.700 điểm nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận vùng đáy ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn vận động dưới đường xu hướng giảm từ tháng 9; vùng 1.680 - 1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi xu hướng hồi phục chỉ được xác nhận khi chỉ số vượt lại mốc 1.750 điểm với thanh khoản cải thiện.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng tiền mặt an toàn, hạn chế mua đuổi và tránh sử dụng đòn bẩy cao trong bối cảnh thị trường bước vào phiên đáo hạn phái sinh VN30 ngày 19/11. Nhà đầu tư chỉ nên giải ngân thăm dò từng phần nếu VN-Index đứng vững trên vùng 1.720 điểm kèm độ rộng thị trường cải thiện, đồng thời tuân thủ kỷ luật cắt lỗ nếu chỉ số đóng cửa dưới ngưỡng 1.680 điểm. Có thể ưu tiên quan sát các mã giữ được dòng tiền riêng như KDH, SAB, MCH và FRT; thận trọng với nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đang chịu sức ép bán ròng lớn từ khối ngoại như FPT, VIC, MBB, VCB, VHM.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Khi chỉ số giảm sâu với độ rộng tiêu cực và lực cầu bắt đáy chỉ xuất hiện vào cuối phiên, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ tín hiệu cân bằng tại vùng hỗ trợ 1.680 - 1.700 điểm thay vì vội vàng bắt đáy sớm, đồng thời chia nhỏ lệnh giải ngân để quản trị rủi ro biến động trong ngày đáo hạn hợp đồng tương lai.

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.685 - 1.725 điểm. Nếu giữ vững vùng hỗ trợ 1.680 - 1.700 điểm với lực cầu cải thiện, chỉ số có cơ hội hồi phục kiểm định lại vùng kháng cự 1.720 - 1.750 điểm; ngược lại, việc đánh mất mốc 1.680 điểm có thể mở rộng nhịp điều chỉnh xuống vùng thấp hơn. Nhà đầu tư cần theo dõi sát động thái giao dịch của khối ngoại, phản ứng của nhóm cổ phiếu công nghệ sau kết quả kinh doanh của Nvidia, diễn biến giá vàng thế giới quanh vùng 3.700 - 3.800 USD/ounce, kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 19/11 cũng như tác động từ phiên đáo hạn phái sinh VN30.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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