Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Hội, đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Hơn 400 thương hiệu tham gia triển lãm Vietbaby Hanoi 2026
Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em – VIETBABY HANOI 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với quy mô 350 gian hàng và hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia.
Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 2026 – 2027”
Thời báo Văn học Nghệ thuật dưới sự bảo trợ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 – 2027" hướng tới việc phát hiện tài năng âm nhạc trẻ.
Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026.