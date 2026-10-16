CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Hội, đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026- Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại phường Chợ Quán

Hơn 400 thương hiệu tham gia triển lãm Vietbaby Hanoi 2026

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em – VIETBABY HANOI 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với quy mô 350 gian hàng và hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026- Ảnh 2.

Không gian trưng bày sôi động tại Triển lãm Quốc tế Vietbaby Hanoi 2026 với sự tham gia của hơn 400 thương hiệu

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 2026 – 2027”

Thời báo Văn học Nghệ thuật dưới sự bảo trợ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 – 2027" hướng tới việc phát hiện tài năng âm nhạc trẻ.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026- Ảnh 3.

Họp báo phát động cuộc thi "Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 2026 – 2027" nhằm ươm mầm các tài năng trẻ

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026.

Danh sách tập

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Thời sự 14:33 13/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 15:28 12/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Kinh tế 14:15 11/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 15:21 07/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Thời sự 17:31 05/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 5/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại các nhà máy | Thời sự trưa HTV ngày 4/10/2026

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại các nhà máy | Thời sự trưa HTV ngày 4/10/2026

Thời sự 16:07 04/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xử lý thanh niên độ xe máy, quay video "tạo nét" đăng TikTok

Xử lý thanh niên độ xe máy, quay video "tạo nét" đăng TikTok

Thời sự 17:49 02/10/2026

(HTV) - Công an tỉnh Gia Lai đã xử lý 1 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy độ chế mắc nhiều lỗi vi phạm, nhưng vẫn quay video đăng lên mạng xã hội để "tạo nét".

Siêu thị giữ giá thực phẩm mùa mưa bão | Thời sự trưa HTV ngày 2/10/2026

Siêu thị giữ giá thực phẩm mùa mưa bão | Thời sự trưa HTV ngày 2/10/2026

Thời sự 14:49 02/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 2/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác