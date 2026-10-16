Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Hội, đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại phường Chợ Quán

Hơn 400 thương hiệu tham gia triển lãm Vietbaby Hanoi 2026

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em – VIETBABY HANOI 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với quy mô 350 gian hàng và hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia.

Không gian trưng bày sôi động tại Triển lãm Quốc tế Vietbaby Hanoi 2026 với sự tham gia của hơn 400 thương hiệu

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 2026 – 2027”

Thời báo Văn học Nghệ thuật dưới sự bảo trợ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 – 2027" hướng tới việc phát hiện tài năng âm nhạc trẻ.

Họp báo phát động cuộc thi "Tìm kiếm tài năng âm nhạc học đường 2026 – 2027" nhằm ươm mầm các tài năng trẻ

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026.