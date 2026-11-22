Mẹ ngăn con gái 25 tuổi lấy chồng có gia cảnh khó khăn | Tập 57 - Bản lĩnh đối mặt



Đến với "Bản lĩnh đối mặt", anh Lưu Tuấn (35 tuổi) cho biết người em họ 25 tuổi của mình quyết định kết hôn với một nam đồng nghiệp.

Khách mời Lưu Tuấn mang đến "Bản lĩnh đối mặt" câu chuyện của gia đình cô Tư

Tuy nhiên, mẹ của cô lo lắng khi gia đình bạn trai có hoàn cảnh đặc biệt. Cha của anh đã mất, mẹ mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê và em gái đang vừa đi học vừa bán bánh mì phụ nuôi mẹ.

Trong khi đó, em họ anh Tuấn lớn lên trong sự bao bọc và nuông chiều. Thậm chí, cô gái chưa từng làm việc nhà. Vì vậy, cô Tư rơi vào thế khó xử khi không cản thì sợ con khổ sở và vất vả, nhưng ngăn cấm lại lo con phản ứng bất chấp.

Quan điểm thực tế từ Tiến sĩ Tô Nhi A và MC Hải Yến | Tập 57 - Bản lĩnh đối mặt

Trước tình huống này, MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm với nỗi lo của cô Tư. Nữ MC khuyên người mẹ nên thay đổi cách truyền đạt mềm mỏng hơn, đừng cố ép con. Điều này sẽ giúp con gái tự nhìn nhận rõ thử thách phía trước.

MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm với nỗi lo của cô Tư

Ở góc độ tâm lý, Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định chàng trai nặng gánh gia đình không phải là tội. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc cô gái 25 tuổi còn thiếu kỹ năng sống.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A khẳng định nặng gánh gia đình không phải là tội



Thay vì cấm đoán dễ gây tâm lý đối đầu, nữ chuyên gia đề xuất phương án "chạy thử" kéo dài 2 tháng. Cụ thể, cho phép cô tự trải nghiệm việc phụ chăm sóc gia đình bạn trai và cân đối tài chính trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

"Bản lĩnh đối mặt" phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.