Gỡ rối tâm lý tuổi dậy thì | Tập 56 - Bản lĩnh đối mặt

Đến với tập 56 "Bản lĩnh đối mặt", khách mời Nguyễn Thùy Dương chia sẻ nỗi trăn trở về cháu trai 15 tuổi. Trước đó, cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Sau khi lên tuổi 15, cậu bé bắt đầu phản kháng và đóng sầm cửa khi không được đáp ứng mong muốn. Điều này khiến cha mẹ cậu bất lực, đôi lúc dùng đòn roi nhưng không hiệu quả.

Khách mời Nguyễn Thùy Dương chia sẻ nỗi trăn trở về người cháu trai 15 tuổi

Đồng cảm cùng khách mời, MC Hải Yến cho biết con trai 15 tuổi của chị từng có biểu hiện tương tự. Thay vì áp đặt, nữ MC chủ động đổi góc nhìn để bầu bạn cùng con. Chị kiên nhẫn hỏi lịch trình khi con đi chơi, đồng hành cùng con trong việc học và mua xe đạp cho con tự đến trường, giúp con dần cởi mở hơn.

MC Hải Yến cho biết con trai của chị từng có những biểu hiện tương tự

Phân tích tại "Bản lĩnh đối mặt", tiến sĩ Tô Nhi A nhận định việc trẻ dậy thì có chính kiến riêng là điều bình thường. Theo nữ chuyên gia, mâu thuẫn nảy sinh do phụ huynh muốn kiểm soát con nhưng thiếu sự lắng nghe. Ngoài ra, việc cha mẹ giao hết chuyện học cho gia sư và hạn chế hoạt động cá nhân càng khiến trẻ bí bách.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh mục tiêu của việc dạy con là rèn năng lực quản lý cảm xúc

Để tháo gỡ khúc mắc, tiến sĩ Tô Nhi A khuyên phụ huynh nên đặt câu hỏi giúp con tự thấy vấn đề thay vì cấm đoán theo cảm tính. Nữ tiến sĩ nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của việc dạy con là rèn năng lực quản lý cảm xúc để trẻ tự lập.

"Bản lĩnh đối mặt" phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.