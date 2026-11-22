Vợ chồng son: Mặc một bộ đồ, mang dép xốp đi hẹn hò

Trong tập 44 Vợ chồng son, cặp đôi chị Trần Nguyễn Nhật Minh và anh Trương Vĩnh Bảo mang đến câu chuyện tình yêu với nhiều tình tiết hài hước. Cả hai hiện sinh sống tại Đà Nẵng, có công việc riêng và cùng xây dựng cuộc sống hôn nhân.

Kể về cơ duyên gặp gỡ, chị Nhật Minh cho biết cả hai quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn

Kể về cơ duyên gặp gỡ, chị Nhật Minh cho biết cả hai quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Thời điểm đó, chị đang trong giai đoạn tìm hiểu một người khác nên chưa có ý định tiến xa với anh. Sau khi mối quan hệ kia kết thúc, anh mới bắt đầu chủ động liên lạc và tìm cách chinh phục chị.

Anh Bảo xin Facebook để tìm hiểu thêm về cuộc sống của đối phương

Sau khoảng ba tháng trò chuyện, cả hai mới có dịp gặp riêng. Trước đó, chị Nhật Minh vừa đi làm vừa đi học nên nhiều lần từ chối lời hẹn của anh. Điều khiến chị nhớ nhất về những lần gặp đầu tiên lại là vẻ ngoài của chồng. Chị kể từ buổi tiệc sinh nhật đến những lần hẹn sau đó, anh vẫn mặc nguyên một bộ đồ, mang cùng một đôi dép xốp mỏng tang. Đã vậy, anh còn không có xe, phải đi bộ ra đầu ngõ để chị đến đón.

Chứng kiến hình ảnh ấy, chị không khỏi thắc mắc về điều kiện kinh tế của người đang theo đuổi mình. Chị hài hước kể khi đó trong đầu chỉ nghĩ: “Nghèo còn bày đặt nữa”. Đặc biệt, dù chị chủ động đề nghị chia đôi tiền mỗi lần hẹn hò để công bằng, anh vẫn nhất quyết không đồng ý.

Tưởng “giả nghèo”, hóa ra anh đã có nhà riêng

Màn hé lộ sau đó khiến câu chuyện càng trở nên thú vị. Anh Vĩnh Bảo cho biết thời điểm mới quen chị, bản thân đang ở trọ tại Đà Nẵng nhưng đã mua nhà riêng. Vì vẫn giữ thói quen sinh hoạt ở phòng trọ, anh chưa chuyển đồ đạc sang nhà mới. Do đó, mỗi lần gặp chị, anh vẫn mặc những bộ đồ quen thuộc ở nơi mình đang ở.

Nói cách khác, anh không cố tình tạo vẻ ngoài nghèo khó mà chỉ vô tình khiến người đối diện hiểu lầm

Khi nghe chồng giải thích, chị Nhật Minh mới vỡ lẽ về tình huống trớ trêu này. Các MC cũng không khỏi bật cười trước màn “tổng tài giấu mình” của anh.

Sau khi về chung một nhà, cả hai tiếp tục có những màn đối đáp hài hước về tính cách của đối phương

Chị Nhật Minh đặc biệt không hài lòng với sở thích chụp ảnh dìm hàng vợ của chồng. Mỗi khi có cơ hội, anh lại ghi lại những khoảnh khắc kém duyên của chị, từ lúc ngủ gục đến những biểu cảm hài hước, rồi đăng lên mạng xã hội.

Là người làm sáng tạo nội dung, anh cho biết những bức ảnh dìm hàng vợ thường nhận được lượng tương tác cao hơn hẳn ảnh đẹp của hai người. Điều này càng khiến chị không vui và mong chồng ngừng biến mình thành “nội dung” trên mạng

Từ màn hẹn hò với đôi dép xốp đến bí mật về căn nhà riêng, câu chuyện của cặp đôi mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Những khác biệt trong tính cách cũng là điều khiến cuộc sống hôn nhân của anh chị thêm phần thú vị.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g20 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=CsJ91rykD54&t=689s