Khi tình yêu trở thành nguồn cảm hứng trên sân khấu The Masked Singer 2026

Với chủ đề "Phiên bản khi yêu của tôi", tập 8 "The Masked Singer 2026" mở đầu bằng những chia sẻ thú vị về cách mỗi người nhìn nhận và thể hiện tình yêu. Khách mời Quang Hùng MasterD tiết lộ từng được đàn anh Tăng Duy Tân dặn dò "Yêu ai cũng phải yêu cho hết lòng". Trong khi đó, CAPTAIN BOY hài hước cho rằng mình sẽ không để người yêu phải động tay vào bất cứ việc gì.

2 khách mời CAPTAIN BOY và Quang Hùng MasterD (Ảnh: DatVietVAC)

Ở góc nhìn của Bích Phương, tình yêu không nhất thiết phải hướng đến một mối quan hệ hoàn hảo. Nữ cố vấn cho rằng mỗi người đều có những khía cạnh chưa tốt. Điều quan trọng là cả hai biết chấp nhận thiếu sót của nhau và cùng nỗ lực để trở nên tốt hơn.

Riêng Trấn Thành khẳng định bản thân luôn dành trọn vẹn tâm sức cho tình yêu. Anh quan niệm cần yêu thương người bên cạnh và sống hết mình như thể đó là ngày cuối cùng. Nhìn lại những mối quan hệ đã qua, nam cố vấn cho biết chưa từng cảm thấy mình không cố gắng hết sức.

Các nghệ sĩ chia sẻ về chủ đề tình yêu (Ảnh: DatVietVAC)

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện chia sẻ, chủ đề tình yêu còn được thể hiện qua màn mashup "Cô đơn trên Sofa - Cắt đôi nỗi sầu".

Sự kết hợp giữa các mascot tạo nên một tiết mục nhiều màu sắc, khiến ban cố vấn thích thú (Ảnh: DatVietVAC)

Trấn Thành ấn tượng với sự duyên dáng của THỎ RABIBUUM và khả năng xử lý những nốt cao của MAD LONG. Bích Phương thậm chí không giấu được sự xúc động khi thưởng thức tiết mục. Quang Hùng MasterD cũng bất ngờ trước cách THỎ RABIBUUM xử lý giai điệu, đến mức khó nhận ra danh tính qua giọng hát.

Những màn đối đầu nghẹt thở, hai mascot phải nói lời chia tay tại The Masked Singer 2026

Sau màn mashup, các mascot bước vào vòng lựa chọn đối thủ. Kết quả bình chọn từ khán giả xác định hai cặp đấu MAD LONG - THỎ RABIBUUM và KHỈ XÙ MÌ - MIMIBU.

Ở cặp đấu đầu tiên, MAD LONG lựa chọn "Mình yêu đến đây thôi". Với màu sắc Ballad nhẹ nhàng, ca khúc là lời tự sự của một người đang cố gắng vượt qua nỗi đau để chấp nhận buông tay. Phần trình diễn cho thấy sự chuyển biến trong cách thể hiện của mascot.

Thay vì thiên về lý trí và kỹ thuật, MAD LONG lần này truyền tải cảm xúc bằng sự mộc mạc, chân thật (Ảnh: DatVietVAC)

Bích Phương đánh giá đây là phần trình diễn giàu cảm xúc nhất của MAD LONG từ đầu chương trình. Cô cho rằng khả năng đưa người nghe bước vào câu chuyện và đồng cảm với nhân vật chính là điều làm nên sức hút của người nghệ sĩ.

Cùng thưởng thức phần trình diễn "Mình Yêu Đến Đây Thôi" của MAD LONG (Video: DatVietVAC)

Đối đầu với MAD LONG, THỎ RABIBUUM mang đến "E là không thể", sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Qua bản phối mới với sự thay đổi tiết tấu ở nửa sau, THỎ RABIBUUM tạo nên màu sắc riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần cảm xúc của ca khúc.

Trấn Thành đặc biệt ấn tượng với chất giọng đẹp và khả năng biến mỗi bài hát thành dấu ấn cá nhân của THỎ RABIBUUM (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, KHỈ XÙ MÌ tiếp tục chứng minh khả năng thanh nhạc qua "Sau hình bóng khác". Trấn Thành gần như không tìm được điểm nào để chê trong phần trình diễn. Bích Phương cũng hồi hộp như thể có người thân đang tham gia cuộc thi, rồi vỡ òa tự hào sau khi tiết mục kết thúc

Những nốt cao sáng, cách chuyển đổi quãng giọng linh hoạt và kỹ thuật xử lý chắc chắn khiến ban cố vấn không khỏi bất ngờ (Ảnh: DatVietVAC)

Ở phía đối diện, MIMIBU lựa chọn "Đắng dược" của DC Tâm. Bích Phương đặc biệt yêu thích sự hòa hợp giữa giai điệu, cách phối khí và cá tính của MIMIBU.

Với màu sắc ma mị cùng cách xử lý riêng biệt, MIMIBU tạo nên không gian âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân (Ảnh: DatVietVAC)

Kết quả bình chọn đưa MAD LONG và KHỈ XÙ MÌ đi tiếp. MAD LONG giành chiến thắng với 50,48% lượt bình chọn, chỉ nhỉnh hơn THỎ RABIBUUM với 49,52%. Ở cặp đấu còn lại, KHỈ XÙ MÌ nhận 54,29%, vượt qua MIMIBU với 45,71%. Hai mascot phải dừng cuộc chơi và chính thức tháo mặt nạ.

LYHAN nghẹn ngào gặp Bích Phương, danh ca Ngọc Sơn kể chuyện làm nghề bền bỉ tại The Masked Singer 2026

Đứng sau lớp mặt nạ MIMIBU là nữ ca sĩ LYHAN. Đáng chú ý, Bích Phương là cố vấn duy nhất dự đoán chính xác danh tính này. Khoảnh khắc LYHAN lộ diện cũng trở nên đặc biệt khi Bích Phương không giấu được những giọt nước mắt trước người em thân thiết.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, LYHAN cho biết cô yêu thích cảm giác được đứng trên sân khấu, được khán giả đón nhận và cảm nhận nguồn năng lượng từ mỗi tiết mục (Ảnh: DatVietVAC)

Trước đây, LYHAN từng muốn tập trung vào thu âm và sản xuất âm nhạc hơn là xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, cơ hội được trình diễn những ca khúc mình yêu thích đã mang đến cho LYHAN niềm hạnh phúc lớn.

Nhìn lại phần trình diễn của MIMIBU (Video: DatVietVAC)



Mascot còn lại phải dừng cuộc chơi là THỎ RABIBUUM, chính là danh ca Ngọc Sơn. Khác với MIMIBU, danh tính nam nghệ sĩ được toàn bộ các cố vấn dự đoán chính xác. Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ từng có ý định tham gia chương trình từ mùa đầu tiên, nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin.

Vì quá yêu mến chương trình, danh ca Ngọc Sơn quyết định thử sức (Ảnh: DatVietVAC)

Danh ca Ngọc Sơn thậm chí từng nghĩ chỉ cần được góp mặt ở vòng gửi xe cũng đã là niềm vui. Khi tiến đến vòng 2, nam nghệ sĩ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Với anh, điều đáng quý nhất không chỉ là cơ hội đứng trên sân khấu, mà còn là tình cảm chân thành từ các cố vấn và khán giả.

Tập 8 còn hé lộ gia tài âm nhạc đáng nể của danh ca Ngọc Sơn với hơn 100 ca khúc sáng tác. Đặc biệt, nam nghệ sĩ chưa từng lấy tác quyền từ những sáng tác của mình. CAPTAIN BOY cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm nghề bền bỉ của đàn anh với lịch diễn lên đến 28 ngày mỗi tháng.

Cùng thưởng thức phần trình diễn của RABIBUUM (Video: DatVietVAC)



Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về sự trân trọng dành cho danh ca Ngọc Sơn. Trấn Thành nhớ lại lần lưu diễn tại Úc khi mới bước chân vào nghề. Dù khi ấy đã là một ngôi sao lớn, anh Ba vẫn dành thời gian trò chuyện với đàn em. Điều khiến Trấn Thành cảm kích là sau nhiều năm, nam danh ca vẫn nhớ nickname và những câu chuyện nhỏ giữa hai người.

Hai màn lộ diện khép lại hành trình của MIMIBU và THỎ RABIBUUM. Phía sau những lớp mặt nạ là hai câu chuyện khác nhau nhưng đều gắn với tình yêu và sự bền bỉ dành cho âm nhạc.

"The Masked Singer 2026" phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/BB5GTc3ljWE?si=a56Y6DIk63KU4sJW