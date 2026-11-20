Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 38

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 vừa được phát sóng lúc 20g hôm nay (20/11) trên kênh HTV7. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhiếp ảnh gia Thiên Minh, cùng MC Thanh Thảo.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 38

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Trịnh Võ Hoài Nam (14 tuổi), xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; em Lê Thị Phương Vy (15 tuổi), xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ; em Nguyễn Linh Đan (16 tuổi), phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.



