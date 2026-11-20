Giới thiệu vòng Lúa vàng - Bông lúa vàng 2026 (Ảnh: FB Bông lúa vàng)

"Bông lúa vàng" 2026 đang tiến đến chặng cuối với vòng Lúa Vàng – Chung kết xếp hạng và trao giải. Sau các vòng thi, năm thí sinh tài năng nhất đã giành quyền góp mặt tại đêm tranh tài quyết định.

Năm giọng ca gồm Nguyễn Trung Hậu (MSBC 04), Trần Trí Khang (MSBC 39), Đặng Hồng Trúc (MSBC 47), Nguyễn Thị Cua (MSBC 50) và Huỳnh Văn Khánh (MSBC 53).

Mỗi thí sinh mang đến một màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để các giọng ca thể hiện bản lĩnh sân khấu, khả năng ca diễn và dấu ấn nghệ thuật cá nhân.

Vòng Lúa Vàng – Chung kết xếp hạng "Bông lúa vàng" 2026 - 13g30 ngày mai (21/11).