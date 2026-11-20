Quán ăn hạnh phúc khám phá hành trình của nhà hàng MoonGo

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 46, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc có dịp khám phá MoonGo, một nhà hàng Hàn Quốc hoạt động từ năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đón tiếp hai khách mời là anh Văn Tuấn Kiệt, chủ nhà hàng. Trước khi kinh doanh ẩm thực, anh từng làm giáo viên dạy tiếng Hàn. Anh Tuấn Kiệt tiết lộ, món gà phô mai là lựa chọn đầu tiên khi anh bắt đầu mở quán. Đây cũng là món ăn anh yêu thích từ thời sinh viên.

Nghe câu chuyện khởi nghiệp của anh Kiệt, Nam Khánh bất ngờ và thích thú. Theo anh, gà phô mai là món ăn có sức hút và có thể xem là lựa chọn đón đầu xu hướng. Bởi thời điểm đó, ẩm thực Hàn Quốc đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Không chỉ có món ăn gắn với câu chuyện khởi nghiệp, MoonGo còn giới thiệu một thực đơn đa dạng.

Một số món ngon tại MoonGo

Hai khách mời lần lượt thưởng thức mì lạnh, kimbap phủ trứng cá chuồn, thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt và cơm trộn. Đặc biệt, món gà không xương sốt phô mai cay gợi lại lý do anh Kiệt chọn món ăn này để bắt đầu kinh doanh.

Bên cạnh đó, set thịt hầm gồm chân giò và ba chỉ hầm thảo mộc cũng để lại ấn tượng. Lê Minh Ngọc yêu thích độ mềm, béo của thịt cùng hương thơm từ các loại thảo mộc.

Nam Khánh và Lê Minh Ngọc hào hứng trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại MoonGo

Trong cuộc trò chuyện, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc còn chia sẻ nỗi nhớ những buổi concert của nghệ sĩ Hàn Quốc. Vì khó săn vé và chi phí di chuyển, cả hai chọn thưởng thức món Hàn như một cách tìm lại không khí yêu thích.

Qua chuyến ghé thăm MoonGo, chương trình mang đến góc nhìn về một nhà hàng được hình thành từ sở thích cá nhân. Sau gần 8 năm, nơi đây tiếp tục là một địa chỉ tin cậy, giới thiệu những món quen thuộc của xứ sở Kim Chi đến thực khách.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19h thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.