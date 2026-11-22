Vợ chồng son: Từ cuộc gặp tình cờ đến chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ

Xuất hiện tại Vợ chồng son, diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương khiến hai MC bất ngờ bởi cả hai vốn đã quen biết từ trước. Trúc Trương hiện kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm. Cặp đôi kết hôn được 10 năm và có cô con gái nhỏ tên Dâu Tây, hiện 9 tháng tuổi.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, chị Trúc kể cả hai tình cờ có mặt tại một quán ăn trên đường Võ Văn Tần, TP. Hồ Chí Minh. Khi ấy, mỗi người ngồi một bàn cùng nhóm bạn riêng

Thấy Trúc Trương có vẻ chú ý đến nam diễn viên, bạn bè liền trêu cô sang làm quen với Cao Minh Đạt. Tuy nhiên, Trúc khá ngại ngùng vì nghĩ rằng một diễn viên nổi tiếng như anh chắc khó có cơ hội tiếp cận.

Ấn tượng đầu tiên của Cao Minh Đạt về bà xã là sự dễ thương, đặc biệt là nụ cười

Sau buổi gặp, một người bạn của Trúc chủ động đến xin chụp ảnh cùng Cao Minh Đạt rồi ngỏ lời xin số điện thoại giúp cô. Nam diễn viên vui vẻ đồng ý. Trúc còn ngại đến mức đưa điện thoại để anh tự nhập số.

Điều thú vị là Trúc không dám nhắn tin trước. Thế nhưng, ngay chiều tối hôm đó, Cao Minh Đạt đã chủ động liên lạc

Vì chị Trúc đi ngủ sớm nên chưa kịp trả lời tin nhắn, Cao Minh Đạt còn nhắn hỏi liệu cô có đang đi nhậu cùng bạn hay không. Câu chuyện làm quen có phần ngẫu nhiên ấy đã mở đầu cho mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm của cả hai.

Ít nói lời ngọt ngào nhưng luôn ở bên và chiều chuộng vợ

Khi được hỏi về những hành động lãng mạn của chồng, chị Trúc thẳng thắn cho biết Cao Minh Đạt không phải người giỏi tạo bất ngờ. Anh thường chiều theo những điều vợ thích, từ việc muốn đi đâu đến khi cần gì, nhưng lại hiếm khi tự mình khởi xướng những cử chỉ lãng mạn.

Vào dịp sinh nhật hay ngày đặc biệt, món quà của anh đôi khi chỉ là một tin nhắn chúc mừng

Chị Trúc mong chồng lãng mạn hơn một chút, biết tặng hoa hay chủ động chuẩn bị những điều bất ngờ. Đáp lại, Cao Minh Đạt hài hước mong vợ bớt nhắc đi nhắc lại một vấn đề khi anh đã hiểu ý.

Tuy nhiên, đằng sau sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm là một lời hứa khiến chị Trúc xúc động

Trong quãng thời gian hai vợ chồng mong muốn có con nhưng chưa đạt được điều đó, Cao Minh Đạt từng nói với vợ: “Con cái là nhân duyên em ơi. Thì nếu như hai vợ chồng mình không có con thì không sao cả. Anh vẫn thương em”.

Đó cũng là điều Trúc trân trọng ở người bạn đời. Cô chia sẻ chồng là nghệ sĩ nhưng sống rất bình dân, giản dị và luôn làm mọi thứ vì vợ. Trong phần giao lưu, Cao Minh Đạt còn gửi lời cảm ơn đến bà xã vì đã trải qua nhiều thiệt thòi trong hành trình đón con gái Dâu Tây chào đời.

Không cần những món quà cầu kỳ hay lời nói hoa mỹ, tình cảm của Cao Minh Đạt dành cho bã xã được thể hiện qua sự đồng hành và chăm sóc mỗi ngày

Sau 10 năm hôn nhân, câu chuyện của cặp đôi mang đến một góc nhìn gần gũi về sự yêu thương: đôi khi, điều lãng mạn nhất chính là luôn ở bên nhau trong những giai đoạn khó khăn.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g20 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=CsJ91rykD54&t=689s