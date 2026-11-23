Bản lĩnh đối mặt: Người mẹ lo lắng khi con gái đòi lấy chồng nặng gánh

Tại "Bản lĩnh đối mặt", anh Lưu Tuấn (35 tuổi, chủ quán cà phê tại TP. Hồ Chí Minh) mang đến trăn trở của gia đình cô Tư.

Khách mời Lưu Tuấn kể về nỗi lo của cô Tư tại "Bản lĩnh đối mặt" tập 57

Nhân vật trung tâm là em gái họ 25 tuổi của anh. Cô gái vừa chuyển sang công ty mới làm việc. Tại đây, cô nảy sinh tình cảm với một nam đồng nghiệp và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối từ cô Tư vì gia cảnh đặc biệt của nhà trai.

Theo lời anh Tuấn, chàng trai có bề ngoài lịch sự, đàng hoàng nhưng mang trên vai nhiều trách nhiệm gia đình. Cha anh đã qua đời, để lại người mẹ mắc bệnh tâm thần trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê.

Bên cạnh đó, chàng trai đang sống cùng một người em gái vẫn còn đi học. Để trang trải sinh hoạt và phụ giúp nuôi mẹ, cô em gái phải đi làm thêm nghề bán bánh mì hằng ngày.

Theo khách mời Lưu Tuấn, người bạn trai của con gái cô Tư có vẻ ngoài lịch sự, đàng hoàng nhưng gia cảnh khó khăn



Trong khi đó, em gái họ của anh Tuấn lại quen được mẹ bao bọc từ nhỏ, chưa từng đụng tay vào bất kỳ việc nhà nào. Trước sự lo lắng của mẹ, cô gái 25 tuổi vẫn giữ quan điểm khá vô tư về đời sống hôn nhân.

Cô cho rằng bản thân đi lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng, bởi chỉ có người chồng mới đi cùng mình suốt đời. Đồng thời, cô hứa hẹn khi về nhà chồng sẽ cố gắng học làm mọi việc để phụ giúp bạn đời.

Bản lĩnh đối mặt: Giải pháp "bản chạy thử" trong 2 tháng trước khi lấy chồng

Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, Tiến sĩ Tô Nhi A giữ thái độ thẳng thắn và khách quan khi phân tích góc nhìn của từng người.

Trước hết, nữ chuyên gia khẳng định việc nặng gánh gia đình hoàn toàn không phải là cái tội. Thay vào đó, việc chàng trai chọn chăm sóc mẹ bệnh là trách nhiệm hiếu đạo và lựa chọn sống đáng trân trọng của anh.

Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định nặng gánh gia đình không phải là cái tội

Đặc biệt, Tiến sĩ Tô Nhi A chỉ ra nút thắt của câu chuyện không nằm ở gia cảnh nhà trai mà ở tư duy nuôi dạy con của cô Tư.

Cô Tư kỳ vọng con gái gả vào một gia đình vẫn tiếp tục được phục dịch như tiểu thư. Vì vậy, với tình trạng thiếu kỹ năng sống hiện tại, cô gái 25 tuổi dù lấy bất kỳ ai cũng sẽ gặp nhiều vất vả.

Nút thắt câu chuyện nằm ở tư duy nuôi dạy con của cô Tư



Trong khi đó, nữ chuyên gia nhận định những lời hứa đồng cam cộng khổ lúc đang yêu thường mang nhiều màu sắc lãng mạn. Do đó, chị đề xuất gia đình áp dụng giải pháp "bản chạy thử" kéo dài 2 tháng thay vì cấm cản hay để con sống thử.





Cụ thể, cô gái vẫn ở nhà mẹ đẻ nhưng dành thời gian cuối tuần sang phụ chăm sóc mẹ chồng tương lai. Đồng thời, cô gái cần tự lập bảng tính chi tiêu thực tế dựa trên mức lương của hai vợ chồng mà không có hậu thuẫn tài chính từ mẹ.

"Bản chạy thử" cho phép cô gái thực hiện vai trò người một nhà với gia đình bạn trai



Qua đó, cô phải tự trả lời bài toán quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày khi vừa nuôi con nhỏ vừa chăm người bệnh. Nếu vượt qua 2 tháng thử nghiệm mà vẫn thấy phù hợp, gia đình nên tôn trọng nhân duyên của hai bạn trẻ.

Ở một góc nhìn khác, MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm với sự lo lắng của người mẹ trước tương lai của con gái. Nữ MC cho rằng sự vô tư của cô gái 25 tuổi cho thấy cô vẫn chưa lường hết áp lực thực tế khi bước vào gia đình chồng. Vì vậy, cô cần thời gian và hành động cụ thể để chứng minh năng lực tự lập, từ đó tạo sự yên tâm cho mẹ.

MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm với cô Tư

Về phía anh Lưu Tuấn, nam khách mời tiếp nhận lời khuyên với tâm thế cởi mở và mong muốn truyền tải đầy đủ cho người thân. Anh hy vọng cô Tư khi theo dõi chương trình sẽ thay đổi cách tiếp cận, giúp em gái nhìn rõ thực tế trước khi quyết định hôn sự.

"Bản lĩnh đối mặt" được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=0R4M-YimVLI&t=150s