Song tài thách đấu 2: Trần Anh Huy tính đủ đường, chỉ thiếu mỗi đường bay của tóc giả

Vòng hai tập 27 "Song tài thách đấu 2" mang tên "Tranh tài đấu sức". Vòng thi mở màn với trò chơi "Tóc gió thôi bay". Bốn bộ tóc giả nhiều màu sắc vừa xuất hiện đã khiến các nghệ sĩ hào hứng. Đặc biệt, Trần Anh Huy nhanh chóng được gọi tên vào vị trí tiên phong.

Những bộ tóc giả nhanh chóng thu hút sự chú ý của 4 khách mời

Khi được chọn thi đầu tiên, Trần Anh Huy lập tức nhập cuộc với phong thái của một chuyên gia. Anh phân tích rằng kết quả không nằm ở việc đội tóc giả thật chặt. Thay vào đó, điều quan trọng là kỹ thuật và cách tạo lực để tóc bay xa.

Trần Anh Huy cẩn thận phân tích rõ các kỹ thật quăng tóc giả

Thậm chí, Huy còn chủ động chọn cách đội tóc giả ngược để tăng hiệu quả. Chiến thuật được trình bày khá thuyết phục, chỉ có điều kết quả thực tế lại chưa chiều lòng người tính toán. Tuy nhiên, cú phóng đầu tiên không đạt như kỳ vọng. Vì thế, chính anh cũng phải tự hỏi mình đã làm sai ở đâu.

Phần chơi đầy tiếng cuời của Trần Anh Huy

Đồng đội nhanh chóng góp ý rằng chỉ cần đặt nhẹ tóc lên đầu, không nhất thiết phải đội hẳn hoi. Hóa ra, sau màn phân tích kỹ thuật đầy tâm huyết, Trần Anh Huy vẫn cần thêm một chút hướng dẫn từ hậu phương.

Anh tiếp tục thử sức và mang về 5 điểm cho đội mình

Trong khi đó, Dương Cường cũng thể hiện quyết tâm không kém. Anh đạt 10 điểm, tạo nên màn so kè khiến đội Trần Anh Huy phải dè chừng. Những bộ tóc giả không còn đơn thuần là phụ kiện làm đẹp. Chúng trở thành đối tượng khiến các nghệ sĩ phải vận dụng đủ cách để chinh phục.

Song tài thách đấu 2: Trần Anh Huy vẫn đầy nhiệt huyết trong lượt thi quyết định

Không chỉ có màn quăng tóc giả, các thử thách tiếp theo tiếp tục đẩy không khí cuộc chơi lên cao. Hai đội liên tục tranh điểm qua những lượt thi khác nhau. Trần Anh Huy cùng Mộng Nghi vẫn nỗ lực bám đuổi đối thủ.

Có thời điểm, hai đội cân bằng tỷ số 2 - 2. Điều đó đồng nghĩa lượt thi cuối sẽ quyết định đội nào giành chiến thắng. Trần Anh Huy và Dương Cường được gọi tên để trực tiếp phân định kết quả.

Cả hai lựa chọn thử thách với giấy, mở ra màn đối đầu đầy căng thẳng

Nếu trước đó Huy tự tin trình bày chiến thuật quăng tóc, lần này anh phải tập trung cho từng thao tác. Những lời nhắc "bình tĩnh" liên tục vang lên từ đồng đội. Mốc 5 điểm cũng được nhắc đi nhắc lại, cho thấy mọi người đang hồi hộp không kém người trực tiếp thi đấu.

Tuy nhiên, nỗ lực của Trần Anh Huy chưa đủ giúp đội lật ngược tình thế. Chung cuộc, đội Dương Cường giành chiến thắng với tỷ số 3 - 2, nhận 25 điểm. Đội Trần Anh Huy đạt 20 điểm

Dù kém đối thủ 5 điểm, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh khẳng định: "5 điểm chưa nói lên chuyện gì đâu". Một câu nói vừa có tính động viên đồng đội, vừa cho thấy Trần Anh Huy chưa muốn từ bỏ cuộc đua.

Trần Anh Huy vẫn quyết tâm trong những thử thách tiếp theo

Từ màn phân tích chiến thuật quăng tóc đến lượt đấu quyết định, Trần Anh Huy mang đến không ít tiếng cười cho khán giả. Có thể tóc giả chưa bay đúng hướng, điểm số cũng chưa như mong đợi. Nhưng riêng độ nhiệt tình và khả năng khuấy động không khí, nam diễn viên vẫn hoàn thành xuất sắc phần việc của mình.

"Song tài thách đấu 2" phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://youtu.be/6ukJGwCYzoQ?si=sDj9XdXTRnrTg9s8