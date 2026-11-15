Chuông bạc 2025 vào vai bé Thu, con của Bạch Hải Đường

Ngân mãi Chuông vàng: Hà Như trưởng thành qua từng vai diễn

"Ngân mãi Chuông vàng" là nơi giúp Hà Như tiếp tục học hỏi và tích luỹ kiến thức sau "Chuông vàng vọng cổ".

Tháng 11 năm ngoái, sau danh hiệu Chuông bạc 2025, Hà Như lần đầu diễn trong "Đò vẫn còn neo". Năm nay, cô trở lại với vai bé Thu trong "Bạch Hải Đường".

Trong vở, bé Thu là con gái của Bạch Hải Đường, được vợ chồng Cò Bằng – Liên nhận nuôi. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của họ mà không biết mình không cùng huyết thống.

Vì vậy, khoảnh khắc biết sự thật và gặp lại cha ruột trở thành phân đoạn cao trào đối với Hà Như.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô rất vui khi được góp mặt trong chương trình. Đồng thời, đây cũng là dịp để cô học hỏi từ những nghệ sĩ đi trước. Các cô chú, anh chị chỉ dẫn cô trong quá trình tập luyện và ca diễn. Qua đó, Hà Như tích lũy kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp.

* Vở "Bạch Hải Đường" vẫn đang mở bán vé

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở "Bạch Hải Đường"

Bạch Hải Đường: Câu chuyện về tình thân và trách nhiệm

Ra đời năm 2011, "Ngân mãi Chuông vàng" là chương trình nghệ thuật thường niên của HTV. Trong 15 năm, chương trình tạo cơ hội cho nhiều nghệ sĩ trẻ từ "Chuông vàng vọng cổ".



"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu "Bạch Hải Đường", vở cải lương nổi tiếng từ thập niên 1970. Câu chuyện từng được dàn dựng trên sân khấu và chuyển thể thành phim. Vở do tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung viết kịch bản, NSƯT Kim Phương dàn dựng.

Trong bản dựng mới, NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận vai Minh, tức tướng cướp Bạch Hải Đường. NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ Minh; Hà Như hóa thân thành bé Thu. Bên cạnh đó, vở diễn còn có Ngân Huyền, Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Dũng Nhí và Thanh Đồng.

Giới thiệu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Nhân vật Minh là tướng cướp khiến nhà chức trách đau đầu nhưng sống trọng tình thân, tình bạn. Vở diễn đặt ra mâu thuẫn giữa hành vi vi phạm pháp luật, công lý và chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, câu chuyện gợi suy ngẫm về trách nhiệm, tình vợ chồng, tình phụ tử và tình bạn. Đặc biệt, tình cảm cha con là điểm nhấn cảm xúc, gắn với vai diễn bé Thu của Hà Như.

Vở "Bạch Hải Đường" dự kiến công diễn lúc 20g ngày 15/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV. Chương trình được truyền tiếp lúc 21g cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, YouTube HTV Giải trí, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Ngân mãi Chuông vàng